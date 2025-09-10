«Ты где-то, куда не доходят блогеры»: где искать аутентичную атмосферу китайской кухни в Петербурге

Есть такие места — про которые в путеводителях не написано, место, где не водят гостя из Москвы на фотосессию. Такие уголки кажутся неприметными. Но именно там кроется настоящая жизнь — и настоящая еда.

Метро «Василеостровская». Выйдя к 8-й линии, можно обнаружить нечто особенное. Вход — без вывески, с дверью рядом с холодильником. Да, именно холодильник стоит у арки.

Выглядит как случайный склад холодных напитков, но это и есть вход в столовку.

Не стоит сомневаться — заходить надо смело. Внутри — всего несколько столов и атмосфера, словно из студенческого общежития в провинциальном китайском городе: тесно, шумно, но уютно и чисто.

Главный герой — дедушка у плиты

Как пишет блогер Дарья Тиханцова, за стойкой — малая, быстрая, как белка фигура. Дедушка — повар, официант и душа этого заведения в одном лице.

Он готовит исключительно по семейным рецептам, которые передавались от бабушки, словно хранитель древних вкусов.

"Если повезло, зашли — а он в добром расположении духа, то окружит вниманием, и добавки положит бесплатно, и суп на всю компанию сообразит, да так, что стоить будет, как порция на одного", — пишет "Китайский Петербург".

Меню — на русском и китайском, что важно: это не адаптированные «облегченные» варианты, а настоящая еда как в Китае.

Что можно попробовать

Свинина с ананасами — возвращение в 2000-е, но идеально сбалансированное блюдо. Мясо сочное, не перебитое соусом, и ананасы — настоящие, не из сладкого сиропа.

Лапша с курицей — простая, но насыщенная, без лишней остроты, как будто wok из маленькой уличной лавки.

Говядина с овощами — жареная на сильном огне, со свежей зеленью и умеренно приправленная, без лишних усилителей вкуса.

Кто ходит сюда есть?

В основном китайцы. Ни одного туриста, ни одного поисковика роллов. Атмосфера — как в закусочной на окраине Гуанчжоу, где все по-домашнему, без туристической «экзотики».

Стоимость и впечатления

Средний чек — около 500 рублей на человека. Это полноценный обед с мясом, гарниром и настоящим вкусом. Никакой шумихи, суеты или навязывания «фишек». Все по-домашнему и честно.

Стоит ли идти?

Если ищется «классная подача» и фотогеничные блюда — мимо. Если хочется расслабиться в уютном кафе с приятной музыкой — тоже не сюда. Но для тех, кто жаждет настоящей китайской пищи, приготовленной с душой и без понтов, это находка.

После такого обеда обычная лапша уже не кажется прежней — появляется вкус, в который хочется возвращаться.

Называется столовая "Длуга плихади". Как пишет t-j.ru, у заведения даже нет вывески. Чтобы его найти, нужно свернуть в ближайшую арку у метро «Василеостровская» и зайти в дверь с холодильником у входа.