Докупить или доработать: как выбрать оптимальный вариант, если не хватает стажа до пенсии, и что советуют эксперты

Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае?
В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.
Докупить стаж: как это сделать и куда обращаться?
Если стажа не хватает, его можно докупить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. Процедура покупки стажа довольно проста, но требует определенных знаний.
59 241,6 рубля за год: стоимость стажа в 2025 году
Как пишет «Прайм», в 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля. Цена стажа может показаться высокой, но она позволит выйти на пенсию вовремя.
Однако есть определенные условия: докупить можно не больше половины необходимого стажа (это 7,5 лет).
«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Необходимо рассчитать, какой вариант будет более выгодным в конкретной ситуации.
|Параметр
|Описание
|Где купить
|Социальный фонд России (СФР), МФЦ, сайт госуслуг
|Как подать заявление
|Лично, через МФЦ, онлайн (госуслуги, приложение для самозанятых)
|Стоимость 1 года стажа
|59 241,6 руб. (2025 год)
|Максимально можно купить
|До 7,5 лет (не более половины необходимого стажа)
|Для самозанятых
|Без ограничений, но не более 1 года стажа в год
|Необходимые документы
|Паспорт, СНИЛС
|Когда выгодно
|Если не хватает 1–2 года стажа, чтобы не ждать социальной пенсии
Есть возможность докупить недостающие годы или просто продолжить работать. Главное — тщательно просчитать все варианты и принять правильное решение.