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Докупить или доработать: как выбрать оптимальный вариант, если не хватает стажа до пенсии, и что советуют эксперты

Опубликовано: 27 мая 2025 14:02
пенсионеры, стаж
Докупить или доработать: как выбрать оптимальный вариант, если не хватает стажа до пенсии, и что советуют эксперты
globallookpress/Oleg Spiridonov

Пошаговая инструкция для будущих пенсионеров.

Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае?

В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.

Докупить стаж: как это сделать и куда обращаться?

Если стажа не хватает, его можно докупить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. Процедура покупки стажа довольно проста, но требует определенных знаний.

59 241,6 рубля за год: стоимость стажа в 2025 году

Как пишет «Прайм», в 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля. Цена стажа может показаться высокой, но она позволит выйти на пенсию вовремя.

Однако есть определенные условия: докупить можно не больше половины необходимого стажа (это 7,5 лет).

«Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта — докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение», — отметила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Необходимо рассчитать, какой вариант будет более выгодным в конкретной ситуации.

Параметр Описание
Где купить Социальный фонд России (СФР), МФЦ, сайт госуслуг
Как подать заявление Лично, через МФЦ, онлайн (госуслуги, приложение для самозанятых)
Стоимость 1 года стажа 59 241,6 руб. (2025 год)
Максимально можно купить До 7,5 лет (не более половины необходимого стажа)
Для самозанятых Без ограничений, но не более 1 года стажа в год
Необходимые документы Паспорт, СНИЛС
Когда выгодно Если не хватает 1–2 года стажа, чтобы не ждать социальной пенсии

Есть возможность докупить недостающие годы или просто продолжить работать. Главное — тщательно просчитать все варианты и принять правильное решение.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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