Не изолятор, а собственная квартира: петербургский суд отправил декана ВШЭ под домашний арест за мошенничество

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение вопроса об ограничении свободы Михаила Мухина, руководителя факультета «Школа информатики, физики и технологий» в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». Следственные органы обвиняют его в мошеннических действиях, связанных с присвоением денежных средств подчинённых. Суд огласил своё решение об избрании меры пресечения по этому делу.
Следователи считают, что в начале прошлого года Мухин предложил одному из сотрудников, находящемуся у него в прямом подчинении, негласно передавать ему часть денежных выплат, включающих зарплату и премии за преподавательскую деятельность. Таким образом, по данным следствия, подчинённый передал Мухину сумму свыше 460 тысяч рублей. Мужчина был задержан 6 ноября.
В ходе заседания суд обратил внимание, что ранее Мухин не имел судимостей, впервые оказался фигурантом уголовного разбирательства, имеет постоянное место жительства в Санкт-Петербурге, стабильный доход, положительную характеристику, а также малолетних детей. В итоге суд принял решение установить для Мухина домашний арест сроком до 6 января 2026 года.