Не картофель, а герой сезона-2026: копаем по 15 клубней с 1 куста даже в холодное лето – лежкие, крупные, вкус 10 из 10

Каждый дачник мечтает о богатом урожае крупного и вкусного картофеля. Но для этого важно не только обеспечить огородной культуре должный уход, но и правильно выбрать сорт. Об очень удачном варианте, который собрал только положительные отзывы огородников, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Описание сорта

По словам эксперта, стоит присмотреться к сорту "Ирбитский". Он был выведен уральскими селекционерами и допущен к выращиванию в 2012 году. Отличается неприхотливостью, способностью расти на любых почвах, а также устойчивостью к заморозкам, многим заболеваниям и перепадам температур.

Кусты вырастают невысокими, компактными со средними насыщенно зелеными листьями и красивыми сине-фиолетовыми цветками. Перед посадкой клубни важно прорастить и обработать. Поливать картофель достаточно 3 раза за сезон: после посадки, во время цветения и в период активного формирования клубней. Окучивание нужно провести, как только кусты вырастут до 12 сантиметров, а после – до 30 сантиметров.

Урожайность

Урожай можно выкапывать через 3 месяца после появления всходов. Клубни вырастают крупными, вкусными и лежкими, с красной кожурой и светло-желтой мякотью. Умеренно развариваются и идеально подходят для вторых блюд и салатов. Урожайность достигает 400 килограммов с 1 сотки. С куста можно выкопать 10-15 клубней.

Личный опыт дачников

Дачники оставляют о сорте "Ирбитский" только положительные отзывы:

"Очень вкусный картофель. Сорт неприхотливый, радует урожаем при любой погоде. А уж как он цветет! Все поле фиолетовое, городские не могут проехать мимо, не сфотографировавшись. По весу находил картофелину 1380 граммов, причем не пустая. Пересадил после "Ирбитской" сортов 30, ничего близко похожего нет! Пытаюсь обновить через посев семенами, не знаю что получится". "Высокие вкусовые качества. Пюре выше всех похвал. Очень крупные клубни: от 300 до 550 граммов. Семян очень мало. Хорошо лежит. Урожайность в любой год не подводила. Выращиваю не первый год, без всяких удобрений. Наши селекционеры постарались. Так держать". "Самый мой любимый и урожайный сорт. Плодоносит в любое лето. Очень вкусный. Ни каких удобрений не использую, только перегной. Растет на любой почве".

Ранее мы рассказали еще об одном урожайном сорте картофеля, который порадовал дачников.