Не картофель, а настоящий кормилец: собираем по 15 клубней с куста даже в холодное лето – крупные, вкусные, лежкость 10 из 10

Назван высокоурожайный и неприхотливый сорт вкусного картофеля

Каждый дачник мечтает выкопать богатый урожай крупного и вкусного картофеля. Но для этого нужно не только исправно ухаживать за огородной культурой, но и не прогадать с сортом. О высокоурожайном, неприхотливом и беспроигрышном варианте рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Винета" или, по-другому, "Вендетта". Он был выведен немецким селекционером Клаусом Гюнтером в 80-е годы прошлого века и зарегистрирован в России в 2001 году. Отличается устойчивостью к заболеваниям, дружным созреванием клубней и отличным балансом крахмала в мякоти. Подходит для выращивания в регионах с коротким летом. Не боится засухи.

Кусты вырастают в высоту до 70 сантиметров с хорошо развитыми побегами. Сорт не переносит излишка азота. В случае превышения нормы удобрения в грунте кусты тормозят в росте. Также "Винета" не любит избытка влаги, поэтому в поливе не нуждается.

До цветения картофель можно удобрить суперфосфатом и золой. После появления бутонов все подкормки прекращают. Сажать нужно предварительно пророщенные клубни: каждый год место под картофель нужно менять. Схема посадки: 45х75 сантиметров при глубине около 10 сантиметров. Окучивать кусты следует дважды. Это сохранит влагу и поспособствует богатому урожаю.

Урожайность

Клубни можно выкапывать уже через 60-70 дней после появления всходов. Поэтому в южных регионах дачникам удается собрать 2 урожая. Клубни вырастают довольно крупными, с отменным вкусом, с желтой кожурой и кремовой мякотью. Идеально подходят для супов, жарки, отваривания и салатов. Не развариваются и не темнеют. Отличаются хорошей лежкостью. С 1 куста можно выкопать до 15 клубней. Урожайность достигает 300 килограммов с 1 сотки.

Личный опыт огородников

Дачники оставляют о сорте "Винета" только положительные отзывы:

"Вкусный, урожайный, клубни крупные, много. Для всех блюд использую, хранится хорошо. Третий год сажаю и очень довольна". "Картофель сорта "Винета" удивил меня не только урожайностью, но и отличным вкусом. Из-за того что данный сорт считается раннеспелым, решил сажать его на небольшом участке и копнуть всего три куста. Результаты превзошли все мои ожидания. Клубни удивили меня своими размерами. Гнилых или больных вообще не было. На кожицу приходится менее 3% от веса картофеля. Решили отварить картошку и попробовать ее с малосольными огурцами. Вкус просто отменный". "Это по идее улучшенный сорт "Адретта", выведенный немецкими селекционерами. Я считаю, что у этого картофеля наилучшие вкусовые качества. Так же он относится к моим любимым очень ранним сортам картофеля. Кроме отличного вкуса у него идеально круглая форма, с неглубокими глазками. Чистить такую картошку одно удовольствие".

