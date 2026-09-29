Не «Кураж» и не «Герман»: для сезона 2027 закупила другой сорт – зеленцы как с картинки, плодов завались

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Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда

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Нашла сорт из СССР — дико урожайный: собираю по 9 кг огурцов с кв. м – «вяжет» зеленцы и в тени, и в холоде

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Не хуже вечного «Германа»: умные дачники душу продадут за 2 сорта огурцов — первые зеленцы через 37 дней

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Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

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1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

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