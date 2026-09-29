Не «Кураж» и не «Герман»: для сезона 2027 закупила другой сорт – зеленцы как с картинки, плодов завались

Многие овощеводы отдают предпочтение раннеспелым сортам огурцов для получения раннего урожая, выбирая для этих целей холодостойкие разновидности.
Высокоурожайный гибрид «Богатырская сила F1» характеризуется активным формированием завязей на протяжении всего сезона до наступления холодов.
Описание сорта
Данный гибрид является самоопыляемым, что исключает необходимость участия насекомых-опылителей и позволяет культивировать его как в открытом, так и в защищенном грунте.
«Богатырская сила F1» отличается высокой продуктивностью: урожайность с одного куста может достигать 20 килограммов.
Характеристики плодов
Гибрид образует плотные, сочные, лишенные пустот зеленцы овально-цилиндрической формы длиной 8−12 см. Благодаря прочной кожице плоды обладают отличной транспортабельностью и сохраняют свежесть при хранении до двух недель.
Ранее мы рассказали о другом урожайном сорте огурцов.