Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников

Запутанные провода, удлинители, тройники и кабели мигом испортят даже самый стильный интерьер.

Но есть 3 интересных варианта скрыть коммуникации без особых усилий.

Встроенные розетки

Стационарный блок из нескольких розеток заменит множество тройников. Разместить его можно рядом со столом, за телевизором, с кухонной техникой. Чтобы не тянуть провода через все помещение, продумайте количество точек подключения с учетом электроприборов и мебели.

Декоративныеиант кабель-каналы

Используются для сокрытия проводов – их укладывают внутрь и закрывают крышкой. Выпускаются в трех цветах (белый, серый, черный), могут быть стилизованы под древесину.

Если подобрать кабель-канал под цвет стены, он станет малозаметным.

Сетевой блок

Держатель для сетевого блока под столом избавит от лежащих на полу удлинителей. Кабельный органайзер позволит собрать провода, а доступ к выключателю и вилкам останется свободным.

Чтобы собрать кабели в пучки, можно воспользоваться многоразовыми липучками.