Не логово электрика, а аккуратный дом: что использовать вместо уродливых удлинителей и тройников

Но есть 3 интересных варианта скрыть коммуникации без особых усилий.
Встроенные розетки
Стационарный блок из нескольких розеток заменит множество тройников. Разместить его можно рядом со столом, за телевизором, с кухонной техникой. Чтобы не тянуть провода через все помещение, продумайте количество точек подключения с учетом электроприборов и мебели.
Декоративныеиант кабель-каналы
Используются для сокрытия проводов – их укладывают внутрь и закрывают крышкой. Выпускаются в трех цветах (белый, серый, черный), могут быть стилизованы под древесину.
Если подобрать кабель-канал под цвет стены, он станет малозаметным.
Сетевой блок
Держатель для сетевого блока под столом избавит от лежащих на полу удлинителей. Кабельный органайзер позволит собрать провода, а доступ к выключателю и вилкам останется свободным.
Чтобы собрать кабели в пучки, можно воспользоваться многоразовыми липучками.