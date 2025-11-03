Не парадная, а дворовая: фасаду Дворца бракосочетания № 1 вернут прежнюю красоту

В ближайшее время в Санкт-Петербурге начнутся работы по восстановлению дворового фасада Дворца бракосочетания № 1.
Государственная административно-техническая инспекция города уже выдала соответствующий ордер для проведения мероприятий, направленных на сохранение памятника федерального значения.
Особняк, расположенный на Английской набережной, известен богатой историей владельцев. Почти сто лет им распоряжалась семья Полянских, а в начале XX века его купил великий князь Андрей Владимирович, приходившийся двоюродным братом последнему российскому императору.
В этих стенах в 1916 году представители династии обсуждали важные политические инициативы для Николая II. С 1 ноября 1959 года в здании работает первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания.
