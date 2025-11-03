Не парадная, а дворовая: фасаду Дворца бракосочетания № 1 вернут прежнюю красоту

Новости по теме

Петербург направит 6,7 миллиарда рублей на спасение старины: какие памятники дождутся реставрации?

«Временные конструкции» Ольги Васильевой: что нужно знать о выставке о реставрации памятников Петербурга

Закончилась реставрация Императорской фермы в Царском Селе: что планируют сделать с памятником архитектуры

Российские деликатесы, которые Николай II на дух не переваривал, но они до сих пор в почете у петербуржцев

Конечно, Вася: где прячется памятник человеку, давшему имя Васильевскому острову

