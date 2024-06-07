Не пиццей единой: какую мерзость едят итальянцы

У итальянской кухни множество поклонников по всему миру. Тех, кто не любит пиццу и пасту, надо еще поискать. Однако даже в Италии есть блюда, которые не возбудят аппетит, а, скорее, вызовут отвращение у тех, кто решится их попробовать. Вот некоторые из подобных лакомств.

Лампредотто

На этот стритфуд можно наткнуться во время путешествия по Тоскане. Внешне он похож на бургер, однако начинка вызывает вопросы. Ее готовят из одного из четырех желудков крупного рогатого скота, сычуга. Субпродукт долго варят вместе с помидорами, луком, петрушкой и сельдереем, а затем нарезают.

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Яйца мула

Несмотря на название, блюдо не имеет ничего общего с органом репродуктивной системы мулов. Так называют салями с необычной начинкой. Внутрь колбасы кладут кусочек сала. А «имя» продукт получил благодаря своей характерной форме.

Источник фото: Legion-Media

Пани ка меуза

Эту закуску могут оценить любители субпродуктов. Она представляет собой булочку с кунжутом, начиненную телячьей селезенкой и легкими. Предварительно органы варят, а после еще и обжаривают в жире.

Источник фото: Legion-Media

Пайата

Главным ингредиентом пайаты является тонкая кишка грудного теленка. Ее промывают, очищают и разрезают на куски длиной в 20–25 сантиметров. Деликатес ценят благодаря нежному сливочному вкусу, который получается благодаря остаткам молока в кишечнике.

Сырой осьминог

Многие считают, что подобными изысками славится только азиатская кухня, однако это не так. На юго-востоке Италии издревле подают сырых осьминогов. Причем гуманным процесс готовки не назовешь. Морского обитателя сперва отбивают о плоский камень, а затем «завивают», перекатывая с руки на руку в миске с морской водой. Благодаря этому мясо становится мягким и не резиновым. При подаче блюдо поливают лимонным соком.

Источник фото: Legion-Media

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Источник фото: Legion-Media