Пять продуктов, которые лучше не пробовать в Абхазии: от чурчхеллы до улиток

Побывавших в Абхазии туристов впечатляют не только природные красоты, но и местная кухня. Вот только не все блюда и деликатесы стоят дегустации. Чтобы не разочароваться, лучше воздержитесь от некоторых яств. Если все же решитесь, то в лучшем случае просто потратите деньги на некачественный товар, а в худшем — заработаете себе серьезное отравление.

Чай на развес

Его выращивали еще при Советском Союзе, и тогда напиток действительно отличался насыщенным ароматом и крепостью. Но сейчас отрасль пришла в упадок, и сорта уже не могут похвастаться прежним качеством. К тому же, в большинстве случае чай неправильно хранится: он контактирует с воздухом и подвергается солнечному свету.

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Вино

Площадь абхазских виноградников позволяет производить не более 4.5 миллионов бутылок в год, в то время как туристы вывозят из страны около 19 миллионов бутылок. А все потому что большую часть вина изготавливают из сырья, закупаемого в странах СНГ.

Так что велика вероятность, что вы просто переплатите, но так и не отведаете того самого абхазского вина. А вот соглашаться на дегустацию домашнего напитка и вовсе не стоит, поскольку такое вино не проходит контроль качества и может вызвать отравление.

Мед

Большая часть продавцов разбавляют мед водой и сахаром, чтобы его хватило на большее количество банок. При этом зачастую ценник ставят завышенный, так что в непроверенных местах покупать лакомство не стоит.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Чурчхела

Это лакомство представляет собой нанизанные на нитку орехи, покрытые загущенным виноградным соком. Своим вкусом десерт вряд ли разочарует, но зато может привести к отравлению. А все потому что в большинстве случаев при изготовлении чурчхеллы не соблюдаются санитарные нормы. К тому же, на рынках это лакомство хранится без упаковки, а промыть его и при этом не испортить — весьма проблематично.

Маринованные улитки

Это лакомство встречается на рынках среди различных солений и закусок. Моллюсков продают без панциря — только мясо. Деликатес таит в себе немало опасностей: если не избавиться от продуктов жизнедеятельности, можно отравиться. А если вдруг в мясе содержатся паразиты, то последствия для организма могут быть куда серьезнее. Поскольку на рынках часто царит антисанитария, не стоит рисковать и пробовать столь специфический деликатес.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru