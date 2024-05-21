Не сорняк, а настоящая «золотая жила»: запишите 5 необычных применений крапивы

У многих на даче или огороде растет крапива. Чаще всего сорняк выдирают с корнем и выбрасывают за ограждение, но делать этого не стоит. У растения настолько большой спектр применения, что вы удивитесь, узнав пять из них. Мир прежним для вас точно больше не будет.

Супы и салаты

Весенняя и молодая крапива уже очень давно завоевала любовь кулинаров со всего света. Из нее готовят супы, салаты, закуски, заворачивают внутрь листа разнообразную начинку. Чтобы горечь ушла, растение обдают кипятком и держат в такой воде хотя бы пару минут. После все можно тонко нарезать и добавлять в любые блюда. Кстати, отвар из крапивы прекрасно красит яйца в зеленый цвет, так что в следующем 2025 году возьмите этот лайфхак себе на заметку.

Крапивное тесто

Некоторые кондитеры обожают готовить крапивное тесто. Они измельчают листья крапивы в блендере до кашеобразного состояния и добавляют массу к муке и яйцам. Пироги, кексы или блинчики получаются необычного зеленоватого оттенка, что очень нравится детям.

Крапивные чипсы

Смешайте подсолнечное масло, соль, любимые специи. Измельчите чеснок и покройте листья крапивы этим импровизированным соусом. Выложите все на пергамент и отправьте в духовку, разогретую до 220 градусов. Держите до тех пор, пока крапива не высохнет полностью.

Источник фото: Legion-Media

Удобрения

Крапиву обожают дачники за ее полезные свойства. Ее можно добавлять в компост для перегнивания и эту массу добавлять в лунки при посадке культур или посыпать грунт сверху. Также можно сделать из растения полезный настой, богатый на витамины и минералы, там много озота. По эффективности крапива может сравниться с кровяной или костной мукой. Азота в свежей крапиве больше, чем в птичьем, свином или коровьем навозе, скошенной траве, соломе или торфе. В листах содержится огромное количество калия, кальция, железа, марганца, йода, натрия, меди, хрома. Есть и витамин К, который повышает иммунитет растений.

Возьмите емкость, но не металлическую, заполните ее крапивой, чтобы объем был чуть больше половины, киньте чайную ложку сухих дрожжей, залейте кипятком и накройте крышкой. Оставьте все на 10-14 дней и периодически перемешивайте. Можете кинуть пару горстей золы, чтобы убрать неприятный запах. Далее разведите это удобрение с чистой водой в соотношении 1:10 и поливайте овощи под корень. Если будете опрыскивать, то крапивы берите в два раза меньше, то есть 1:20.

Источник фото: Legion-Media

Шампунь

Крапивой еще со времен СССР женщины любили ополаскивать волосы. Они становились крепкими, блестящими и шелковистыми. Около 100 граммов листов заливали литром кипятка, настаивали несколько часов, а после использовали после шампуня. Смывать ничего не нужно.

Источник фото: Legion-Media