Не сорт, а томатный завод: шпарит плоды как заведённый даже в «поганое» лето – мечта ленивых дачников

Он сочетает богатую урожайность с весомыми томатами. Растение мирится с любым климатом и не привередливо к грунту. Стоит испытать его на собственной грядке.
Нюансы ухода
Куст высокорослый, неограниченного роста, вымахивает под два метра. Заранее вбейте колышки или натяните шпалеру. Стебли привязывайте, пока они тянутся вверх. Формируйте растение в один-два побега, тогда налив пойдет дружно.
Внешний вид
Плоды внушительные — от 450 г до целого килограмма. По форме напоминают сердце малинового оттенка с бугристыми боками и вытянутым кончиком. Внутри — плотная маслянистая мякоть почти без семечек. На вкус яркие, с сладкой остринкой.
Такие томаты хороши свежими. Из них варят густые соусы и отжимают насыщенный сок.
Особенности сорта
Растение стойко переносит капризы погоды и скачки температуры. Плоды зреют до первых холодов. Куст защищен от распространенных болезней. При должном внимании вы соберете богатый урожай сердцевидных великанов.