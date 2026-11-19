Не сорт, пища Богов: ягоды крупные мясистые и сладкие – шпарит урожай даже в поганое лето

К этому сорту непременно стоит присмотреться

При выборе сортов клубники садоводы ориентируются не только на вкусовые свойства ягод, но и на продуктивность культуры. Поскольку высокие показатели урожайности демонстрируют далеко не все сорта, рекомендуем обратить внимание на клубнику «Гигантелла Макси».

Этот сорт полностью оправдывает свое название, обеспечивая показатели, способные впечатлить даже опытных аграриев. С одного куста возможно получение до 4 кг урожая, при этом масса отдельных ягод достигает 120 г, что делает сорт рекордсменом в своем сегменте.

Ягоды обладают темно-красной мякотью и выраженным ароматом. Отличительной чертой является высокий уровень сахаристости плодов при полном отсутствии кислинки.

Крупная листва и мощные цветоносы позволяют кустам эффективно удерживать урожай значительного объема.

«Гигантелла Макси» отличается высокой жизнеспособностью: сорт устойчив к засухе, воздействию высоких температур и температурным перепадам.

Читайте также

Не сорт, а рекордсмен: собираю по 30 штук с куста – плоды мясистые, сочные и толстостенные.

Не сорт, а скорострел: урожай соберете первыми на зависть соседям – шпарит по 6 кг с куста, не нуждается в подвязке.