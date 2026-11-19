В Петербурге перепланируют Полежаевский парк: что заберут, а что сохранят для жителей

Как изменятся границы зеленой зоны

В Петербурге готовятся скорректировать границы Полежаевского парка — площадь зелёных насаждений станет чуть меньше. При этом часть территорий, наоборот, добавят к парку, а участок под лыжную трассу решено сохранить.

Что именно планируют изменить

Согласно поправкам в закон о зелёных насаждениях общего пользования (ЗНОП), площадь парка уменьшится с более чем 155 гектаров до 153,68 га — то есть на 1,4 га.

Основную часть изымаемой территории планируют использовать для капремонта и расширения дороги вдоль проспекта Маршала Жукова (от улицы Морской пехоты до улицы Солдата Корзуна).

Также из состава ЗНОП исключат арендованные участки предприятия «Красносельское» вместе с въездом на его территорию, сообщает источник.

Какие зоны выведут из состава парка

Из перечня зелёных насаждений уберут небольшие участки, занятые инфраструктурой и памятными объектами:

территории под остановками общественного транспорта на Петергофском и Петербургском шоссе, а также на проспекте Ветеранов;

участок под Клиновским пешеходным мостом через Дудергофский канал;

зоны с памятником «Передний край обороны Ленинграда», долговременной огневой точкой времён ВОВ и братским воинским захоронением у Авангардной улицы;

площадку под наблюдательной скважиной ГБУ «Минерал».

Что останется и что добавят

Важный момент: рабочая группа отклонила предложение исключить землю под лыжно-биатлонную трассу — этот участок останется в составе парка. Одновременно к Полежаевскому парку планируют присоединить несколько прилегающих полос вдоль Авангардной улицы и улицы Партизана Германа.

Изменения границ парка — не просто цифры на карте, а вопрос городской среды и комфорта. Если держать руку на пульсе и вовремя реагировать на публичные обсуждения, можно влиять на то, какой получится территория, где привыкли гулять жители.

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