Не только Чернобыль и Фукусима: 5 самых радиоактивных мест на Земле – забытые базы и мертвые озера

На планете есть места, куда лучше не заходить без крайней необходимости. Там невидимая радиация может серьезно навредить здоровью, причем иногда почти мгновенно. Чаще всего такие зоны появляются из-за аварий, ошибок при хранении отходов или военных программ.
Уровень радиации измеряют в зивертах (Sv). На практике используют микрозиверты, потому что даже 1 зиверт может вызвать тяжелую лучевую болезнь и привести к смерти.
Обычно опасные зоны имеют фон в несколько микрозивертов в час, но в некоторых местах он гораздо выше, сообщает TehnObzor.
Хэнфорд (США)
Этот объект в США был построен в 1943 году для производства плутония. Именно здесь сделали почти 2/3 всего американского плутония для ядерного оружия, включая заряд для бомбы, сброшенной на Нагасаки.
Сейчас завод закрыт, но на его территории хранится около 60% всех высокоактивных отходов страны. Проблема в том, что многие емкости закопаны в землю и протекают, из-за чего загрязнены подземные воды на большой площади.
Майлуу-Суу (Киргизия)
В этом городке у подножия Ферганских гор в советское время добывали уран. Предприятие закрылось еще в 1968 году, но отходы никуда не вывозили. Их просто сбрасывали в ущелья и присыпали землей.
Со временем оползни разрушают эти насыпи, а радиоактивная порода выходит на поверхность. В результате отравляется почва вокруг, а местные жители живут в зоне постоянного риска.
Селлафилд (Великобритания)
В 1957 году на заводе по переработке ядерных отходов в Селлафилде произошел сильный пожар. Загрязнение оказалось настолько серьезным, что эту аварию назвали крупнейшей радиационной катастрофой в истории западных стран.
Долгое время данные о жертвах замалчивались, но в 1988 году правительство признало, что погибли около 100 человек. Исследования 2007 года показали: из-за того пожара раком заболели примерно 240 человек, и не менее 100 из них умерли.
Семей (Казахстан)
Город, который раньше назывался Семипалатинском, стал первым ядерным полигоном СССР. В 1949 году там взорвали первую советскую атомную бомбу, а в 1953 - водородную.
После распада Союза казахи смогли провести детальные замеры и выяснили, что более 200 тысяч человек получили дозы от 7 до 250 миллизивертов. Сейчас полигон закрыт, а в 2006 году Казахстан подписал договор о создании безъядерной зоны в Центральной Азии.
Карачай (Россия)
На Южном Урале находится небольшое озеро Карачай, которое долгое время использовали как хранилище жидких радиоактивных отходов с завода "Маяк". Вода в нем была настолько заражена, что озеро признали самым радиоактивным в мире.
В 1968 году оно пересохло, и ветер поднял в воздух зараженную пыль, которая осела на окрестных городах и селах. Позже озеро засыпали песком и закрыли бетонными плитами. Работы завершились в 2015 году, и теперь уровень радиации там значительно снизился.
