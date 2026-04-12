Не только Чернобыль и Фукусима: 5 самых радиоактивных мест на Земле – забытые базы и мертвые озера

Самые радиоактивные места на Земле

На планете есть места, куда лучше не заходить без крайней необходимости. Там невидимая радиация может серьезно навредить здоровью, причем иногда почти мгновенно. Чаще всего такие зоны появляются из-за аварий, ошибок при хранении отходов или военных программ.

Уровень радиации измеряют в зивертах (Sv). На практике используют микрозиверты, потому что даже 1 зиверт может вызвать тяжелую лучевую болезнь и привести к смерти.

Обычно опасные зоны имеют фон в несколько микрозивертов в час, но в некоторых местах он гораздо выше, сообщает TehnObzor.

Хэнфорд (США)

Этот объект в США был построен в 1943 году для производства плутония. Именно здесь сделали почти 2/3 всего американского плутония для ядерного оружия, включая заряд для бомбы, сброшенной на Нагасаки.

Сейчас завод закрыт, но на его территории хранится около 60% всех высокоактивных отходов страны. Проблема в том, что многие емкости закопаны в землю и протекают, из-за чего загрязнены подземные воды на большой площади.

Майлуу-Суу (Киргизия)

В этом городке у подножия Ферганских гор в советское время добывали уран. Предприятие закрылось еще в 1968 году, но отходы никуда не вывозили. Их просто сбрасывали в ущелья и присыпали землей.

Со временем оползни разрушают эти насыпи, а радиоактивная порода выходит на поверхность. В результате отравляется почва вокруг, а местные жители живут в зоне постоянного риска.

Селлафилд (Великобритания)

В 1957 году на заводе по переработке ядерных отходов в Селлафилде произошел сильный пожар. Загрязнение оказалось настолько серьезным, что эту аварию назвали крупнейшей радиационной катастрофой в истории западных стран.

Долгое время данные о жертвах замалчивались, но в 1988 году правительство признало, что погибли около 100 человек. Исследования 2007 года показали: из-за того пожара раком заболели примерно 240 человек, и не менее 100 из них умерли.

Семей (Казахстан)

Город, который раньше назывался Семипалатинском, стал первым ядерным полигоном СССР. В 1949 году там взорвали первую советскую атомную бомбу, а в 1953 - водородную.

После распада Союза казахи смогли провести детальные замеры и выяснили, что более 200 тысяч человек получили дозы от 7 до 250 миллизивертов. Сейчас полигон закрыт, а в 2006 году Казахстан подписал договор о создании безъядерной зоны в Центральной Азии.

Карачай (Россия)

На Южном Урале находится небольшое озеро Карачай, которое долгое время использовали как хранилище жидких радиоактивных отходов с завода "Маяк". Вода в нем была настолько заражена, что озеро признали самым радиоактивным в мире.

В 1968 году оно пересохло, и ветер поднял в воздух зараженную пыль, которая осела на окрестных городах и селах. Позже озеро засыпали песком и закрыли бетонными плитами. Работы завершились в 2015 году, и теперь уровень радиации там значительно снизился.

