Не только Дед Мороз и Снегурочка: какие костюмы петербуржцы выбирают на Новый год

Платформа «Авито» выявила самые популярные образы среди петербуржцев при подготовке к новогодним праздникам 2025 года. Исследование показало, что жители города на Неве активно готовятся к торжествам, отдавая предпочтение как традиционным нарядам, так и оригинальным и даже несколько экстравагантным образам.

В целом, спрос на новогодние костюмы в Петербурге в ноябре-декабре 2024 года вырос на 7%, что говорит о высоком интересе горожан к новогодним перевоплощениям. Особый интерес вызвал костюм символа наступающего 2025 года – змеи. Это касается как детских, так и взрослых нарядов. Не теряют своей актуальности и классические новогодние персонажи. Спрос на костюм Деда Мороза вырос на 21%. Снегурочку тоже выбирают все также часто, спрос на ее костюм вырос на 3%.

Взрослые петербуржцы также отдают предпочтение сказочным персонажам, среди которых принцессы, эльфы и даже Клеопатра. Спрос на костюмы принцессы вырос на 13%, эльфов – на 10%, а Клеопатры – на 9%. Вдохновленные недавним выходом фильма «Барби», многие выбирают костюмы этой куклы.

Среди детских костюмов для девочек лидирует наряд феи, а также образ Маши из мультика «Маша и медведь». Популярностью пользуются и костюмы Красной Шапочки, елочки и принцессы. Для мальчиков особой популярностью пользуются наряды Халка, героев мультфильма «Щенячий патруль», Супермена, тигренка и ежика.

Универсальным нарядом как для мальчиков, так и для девочек стал костюм змеи. Растут продажи костюмов героев мультфильма «Три кота», волшебника или волшебницы , а также персонажей мультфильма «Фиксики».