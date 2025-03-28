Не только игла и домоводство: какие профессии были доступны женщинам в царском Петербурге

Возможности для женщин были ограничены, но все же существовали различные профессии, доступные слабому полу.

Образ женщины в царской России часто ассоциируется с ролью домохозяйки или гувернантки. Однако это лишь часть правды.

Возможности для петербурженок были ограничены, но все же существовали различные профессии, доступные слабому полу.

Медицина

В медицине женщины могли стать фельдшерами или врачами. В первой половине XVIII века доступ к медицинскому образованию был ограничен ролью сестер милосердия или акушерок.

Однако к 1890 году в России было более 500 женщин-врачей. В 1897 году в Петербурге был открыт первый Женский медицинский институт, но поступление было ограничено высокими требованиями и платным обучением.

Фельдшерское дело

Более доступной специальностью было фельдшерское дело. В 1854 году в Петербурге открылось фельдшерское училище, а в 1872 году — школа фельдшериц при Рождественской барачной больнице.

Образование

Развитие женского образования стало возможным благодаря реформам Александра II. Открытие всесословных женских школ вызвало недоумение в бедных семьях, где отцы не видели необходимости в образовании дочерей.

Инженерно-технические специальности

В 1906 году были открыты женские политехнические курсы с архитектурным, инженерно-строительным, химическим и электромеханическим отделениями. Однако выпускницы часто оставались без работы, так как образование давало только право на преподавание.

Другие профессии

Женщины работали учительницами (начальной школы и гимназии), портнихами. Они занимали должности в государственных учреждениях и даже работали на фабриках.

Как сообщает канал Софья@ПетербургиЯ, заработная плата значительно отличалась в зависимости от специальности и места работы.

Законодательные ограничения

Законы ограничивали труд женщин на вредных производствах. Женщины в основном работали на текстильных фабриках, фарфоровых и спичечных производствах. С 1915 года женщинам стало доступно работать почтальонами.

Благотворительность

В конце XIX века появились организации, помогавшие женщинам в поиске работы и получении профессионального образования. Например, Общество улучшения участи женщин и Женская русская лига мира.

Законодательство о труде

Закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам» (1885) запрещал женщинам работать ночью на фабриках и заводах.

О вот законы 1912 года впервые ввели страхование болезни и несчастных случаев на производстве для женщин.

Страхование на производстве

Средства страхового фонда формировались из взносов работниц (1-3% от заработка) и работодателей. Наниматель обязан был оплачивать больничный и лекарства в размере от 1/2 до 2/3 заработка для женщин с иждивенцами и от 1/4 до 1/2 — для остальных.

Пособия для рожениц

Роженицам предоставлялись пособия от половины до полного заработка за период с двух недель до родов и четырех недель после. Пособия выплачивались только тем, кто состоял в больничных кассах на предприятии.

Предпринимательство

В Санкт-Петербурге дамы из провинции часто открывали собственное дело. В 1900 году женщинам принадлежало 5261 из 6908 трактиров в городе. Это поразительный факт, показывающий предпринимательскую жилку слабого пола.

Творческие профессии

Женщины могли получить профессиональное образование и стать артистками. Например, Петербургское театральное училище принимало девочек на казенный счет и за плату (500 рублей в год).

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