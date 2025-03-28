Не только игла и домоводство: какие профессии были доступны женщинам в царском Петербурге

Образ женщины в царской России часто ассоциируется с ролью домохозяйки или гувернантки. Однако это лишь часть правды.
Возможности для петербурженок были ограничены, но все же существовали различные профессии, доступные слабому полу.
Медицина
В медицине женщины могли стать фельдшерами или врачами. В первой половине XVIII века доступ к медицинскому образованию был ограничен ролью сестер милосердия или акушерок.
Однако к 1890 году в России было более 500 женщин-врачей. В 1897 году в Петербурге был открыт первый Женский медицинский институт, но поступление было ограничено высокими требованиями и платным обучением.
Фельдшерское дело
Более доступной специальностью было фельдшерское дело. В 1854 году в Петербурге открылось фельдшерское училище, а в 1872 году — школа фельдшериц при Рождественской барачной больнице.
Образование
Развитие женского образования стало возможным благодаря реформам Александра II. Открытие всесословных женских школ вызвало недоумение в бедных семьях, где отцы не видели необходимости в образовании дочерей.
Инженерно-технические специальности
В 1906 году были открыты женские политехнические курсы с архитектурным, инженерно-строительным, химическим и электромеханическим отделениями. Однако выпускницы часто оставались без работы, так как образование давало только право на преподавание.
Другие профессии
Женщины работали учительницами (начальной школы и гимназии), портнихами. Они занимали должности в государственных учреждениях и даже работали на фабриках.
Как сообщает канал Софья@ПетербургиЯ, заработная плата значительно отличалась в зависимости от специальности и места работы.
Законодательные ограничения
Законы ограничивали труд женщин на вредных производствах. Женщины в основном работали на текстильных фабриках, фарфоровых и спичечных производствах. С 1915 года женщинам стало доступно работать почтальонами.
Благотворительность
В конце XIX века появились организации, помогавшие женщинам в поиске работы и получении профессионального образования. Например, Общество улучшения участи женщин и Женская русская лига мира.
Законодательство о труде
Закон «О воспрещении ночной работы несовершеннолетним и женщинам» (1885) запрещал женщинам работать ночью на фабриках и заводах.
О вот законы 1912 года впервые ввели страхование болезни и несчастных случаев на производстве для женщин.
Страхование на производстве
Средства страхового фонда формировались из взносов работниц (1-3% от заработка) и работодателей. Наниматель обязан был оплачивать больничный и лекарства в размере от 1/2 до 2/3 заработка для женщин с иждивенцами и от 1/4 до 1/2 — для остальных.
Пособия для рожениц
Роженицам предоставлялись пособия от половины до полного заработка за период с двух недель до родов и четырех недель после. Пособия выплачивались только тем, кто состоял в больничных кассах на предприятии.
Предпринимательство
В Санкт-Петербурге дамы из провинции часто открывали собственное дело. В 1900 году женщинам принадлежало 5261 из 6908 трактиров в городе. Это поразительный факт, показывающий предпринимательскую жилку слабого пола.
Творческие профессии
Женщины могли получить профессиональное образование и стать артистками. Например, Петербургское театральное училище принимало девочек на казенный счет и за плату (500 рублей в год).
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