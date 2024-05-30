Не только Москва и Петербург: топ-5 самых красивых городов России

Согласно опросу 2023 года, 46% россиян считают Санкт-Петербург самым красивым городом России. На втором месте оказалась столица — за нее проголосовали 20% участников исследования. Тем не менее в стране есть и другие места, которые вполне могут посоперничать с Москвой и Северной столицей. Обратите на них внимание, когда будете планировать путешествие.

Калининград

Этот отрезанный от остальной России город прежде именовали Кёнигсбергом. Когда-то он находился под контролем поляков и немцев, однако в 1946 году вошел в состав РСФСР, а затем и России. Помимо старинных храмов, фортификационных сооружений и исторических зданий, стоит уделить особое внимание местной кухне. Это сочетание прусских, немецких, русских, польских, литовских блюд.

А за пляжным отдыхом можно поехать на Куршскую косу или же в расположенные неподалеку города Зеленоградск и Светлогорск. В любом случае найдете, чем заняться.

Источник фото: Legion-Media

Нижний Новгород

В городе здания 12–17 веков успешно соседствуют с советскими домами, деревянными избами и новостройками. Туристам постарше будет интересно посетить местные церкви, а те, кто помоложе, пойдут устраивать фотосессии на Большой Покровской улице, напоминающей московский Арбат. И первым и вторым стоит забежать в местный художественный музей, в котором выставлены работы Репина, Шишкина, Рериха и других живописцев.

Источник фото: Legion-Media

Плёс

Этот город в Ивановской области подарил вдохновение известному художнику Исааку Левитану. Приехав сюда, он написал более 20 картин в местными пейзажами. Сегодня город все такой же зеленый, как и прежде. Туристы могут прогуляться по набережной реки Шохонка, посетить Воскресенскую и Успенскую церкви, а также взобраться на гору Левитана.

Источник фото: Legion-Media

Казань

Столица Татарстана может удивить путешественников не только чак-чаком и эчпочмаками. Любители музеев и исторических зданий тоже найдут для себя занятие по душе. Белокаменный кремль и мечеть Кул-Шариф исправно привлекают туристов. А семьи с детьми непременно оценят местный аквапарк, в котором есть более 50 горок и аттракционов.

Источник фото: Legion-Media

Владивосток

В этом городе недалеко от границы с Китаем и Северной Кореей объединяются культуры Востока и Запада. Настоящим символом города стал «Золотой мост», который построили в 2012 году. Именно с этой достопримечательностью фотографируются туристы, однако она далеко не единственная.

Любители наблюдать за всем с высоты оценят смотровую площадку «Орлиное гнездо» и владивостокскую крепость-музей, с которой открывается прекрасный вид на набережную. Также можно покататься на фуникулере на склоне Орлиной сопки и посетить живописный маяк на полуострове Шкота.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media