Не только от врагов: зачем Ладоге понадобилась каменная цитадель

Строительство крепости из местного известняка высотой 8 метров было градостроительным проектом, меняющим статус всего поселения.
- Во-первых, крепость защищала не от местных племён, а от внешних угроз — шведских флотилий, которые регулярно пытались контролировать торговый путь.
- Во-вторых, она была таможенным пунктом: все суда, идущие по Волхову, обязаны были останавливаться для уплаты пошлин.
- В-третьих, внутри крепости находился административный центр — здесь жил посадник, хранилась казна, велось делопроизводство.
Интересно, что крепость строилась с учётом рельефа: она занимала мыс при слиянии Волхова и Ладожки, что делало её неприступной с двух сторон. Толщина стен в 2 метра позволяла устанавливать метательные орудия.
Это была не просто крепость, а технологически продвинутое фортификационное сооружение, равного которому не было в Северо-Западной Руси.