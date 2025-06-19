Дорого, долго и шумно: почему паром «Антей» не стал популярным у туристов и что об этом говорят петербуржцы

Паром, связавший Петербург и Калининград, пока не ходит — что случилось?

С начала января 2025 года и до 13 июня на калининградской линии работал паром «Антей». На нем почти 60 кают разного класса, в которых возможно разместить 150 человек. Однако, неожиданно рейсы были приостановлены.

Первое полугодие: Статистика перевозок пассажиров и грузов

В первом полугодии судно совершило более 20 кругорейсов. В Петербург на «Антее» прибыло 449 пассажиров, а в Калининград, обратным маршрутом, 389 человек, статистику предоставили в городском комитете по транспорту.

Расписание и судозаходы парома «Антей» во втором полугодии 2025–го пока в процессе согласования судовладельца и АО «Пассажирский порт Санкт–Петербург «Морской фасад».

Как уточнили в комитете, порт «Морской фасад» принимает только этот паром. Возвращение международного круизного сообщения в Санкт–Петербург «оценить сложно ввиду геополитической неопределенности».

Не популярен у туристов: Дорого, долго и шумно

Грузопассажирский паром не пользуется популярностью у туристов, сообщил «ДП» вице–президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Если говорить про туристический кластер Петербурга и Калининграда, то паром «Антей» на него никакого влияния не оказывал. Потому что поездка на пароме — это долго и дорого», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас у россиян в моде короткие поездки, сроком на 3–4 дня, не дольше.

«А тут сама поездка — все 3 дня. И цены! Стоимость нормальной каюты выше, чем купленного заранее билета на самолет», — подчеркнул Ромашкин.

Сравнение с «Принцессой Анастасией»: «Антей» проигрывает по развлечениям и скорости

Путешествие в двухкомнатной каюте с иллюминатором и с возможностью перевозки легкового автомобиля обходится примерно в 100 тыс. рублей. Из развлечений на эти деньги можно разве что полюбоваться морскими пейзажами, почитать книги и поиграть в настольные игры.

«Морские путешественники продолжают сравнивать «Антей» с паромом «Принцесса Анастасия», который некогда швартовался в «Морском фасаде». Но эти сравнения неуместны», — продолжил Ромашкин.

Все дело в развлечениях и скорости движения. «Антей» существенно проигрывает.

«На последнем было интересно: дискотеки, виды. На пароме «Антей» дискотеки невозможны, так как на нем очень шумно. И скорость! «Антей» идет медленнее», — заметил эксперт.

Дальнобойщики и перевозка автомобилей: Основные пользователи парома

«Антей» в Петербург прибыл в последний раз 5 июня. В тот рейс судно доставило в «Морской фасад» 49 пассажиров, это рекорд для направления. 25 мая на пароме в Петербург приехали 20 пассажиров и чуть более 90 фур, в конце апреля — 29 пассажиров и 103 фуры.

То есть судно использовали не туристы, а дальнобойщики, которые перемещались из Калининграда в Петербург вместе со своим транспортом. Также на пароме возили легковые машины на продажу.

Приостановка деятельности: Официальное заявление и комментарии перевозчика

«С 13 июня 2025 года «Антей» приостанавливает деятельность по доставке грузов на линии Санкт–Петербург — Калининград — Санкт–Петербург», — это сообщение оператор грузопассажирского парома накануне опубликовал на официальном сайте.

Выполнение рейсов приостановлено, так как владелец судна признал пассажирскую загрузку невысокой, так перевозчик прокомментировал ситуацию. Ориентировочно паром останется в Калининграде до середины августа.

«Мы не закрылись, мы приостановили выполнение маршрута. У нас есть команда судовладельцев, которые принимают решение», — разъяснил представитель перевозчика.

Он не исключает, что цены, после того как морская перевозка восстановится, изменятся в сторону увеличения.

Реакция петербуржцев: Цены, дефицит мест и надежда на улучшение

Что говорят об этом петербуржцы:

«Цены снизьте и люди потянутся к Вам!!! Вот и вся проблема!».

«Цены, бьют по карману. Не жадничайте! Все лучшее- людям! А получается наоборот. Вот и вся математика».

«И так был дефицит мест на пароме..а теперь и вовсе не уехать».

Ранее, в январе, перевозчик заявлял, что очередь на перевозку техники на маршруте расписана до марта.

Версия о поломке: Отсутствие официального подтверждения

На официальный запрос не ответил ни оператор грузопассажирского парома, ни его собственник. Один из собеседников «ДП» не исключает, что на пароме могла быть обнаружена поломка.

Судно построено еще в 1988 году в Германии на судоверфи имени Матиаса Тезена. Однако оператор парома отрицает поломку, с его слов паром просто отправили на отдых.

Приостановка рейсов парома «Антей» — это временная, но неприятная новость для петербуржцев и калининградцев. Будем надеяться, что морское сообщение между городами возобновится в ближайшее время и станет более доступным и удобным для всех.