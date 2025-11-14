Городовой / Город / Не в лесу, а под окнами: петербургский дровосек идет под суд за вырубку деревьев у дома
Не в лесу, а под окнами: петербургский дровосек идет под суд за вырубку деревьев у дома

Опубликовано: 14 ноября 2025 06:00
В одном из населённых пунктов местный житель спилил несколько деревьев, чтобы сделать дополнительный проезд.

Обвинительное заключение по делу 65-летнего жителя Санкт-Петербурга утвердила надзорная инстанция, которая занимается вопросами охраны природы.

Мужчину подозревают в том, что он без разрешения спилил деревья, что влечёт ответственность согласно первой части статьи 260 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Весной 2025 года петербуржец уничтожил девять деревьев, чтобы обустроить дополнительный подъезд к своему жилью. Среди деревьев оказались берёза, ольха, две черёмухи и пять осин. Свою вину житель города полностью признал.

На рассмотрение в суд Зеленогорского района уже передано соответствующее уголовное дело. Теперь обстоятельства происшествия будет изучать судебная инстанция.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области предприниматели также незаконно вырубили зелёные насаждения, ущерб от их действий составил 18 миллионов рублей.

Автор:
Юлия Аликова
