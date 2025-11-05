Городовой / Город / Не за обложку, а за неповиновение: российским водителям грозит штраф или до 15 суток за отказ снять чехол с прав
Не за обложку, а за неповиновение: российским водителям грозит штраф или до 15 суток за отказ снять чехол с прав

Опубликовано: 5 ноября 2025 11:30
Не за обложку, а за неповиновение: российским водителям грозит штраф или до 15 суток за отказ снять чехол с прав
Не за обложку, а за неповиновение: российским водителям грозит штраф или до 15 суток за отказ снять чехол с прав
Каждый спорный случай будет рассматриваться отдельно.

Водителей в России могут наказать административным арестом и штрафом за отказ отдать удостоверение сотруднику ДПС без обложки. Такое разъяснение дали представители дорожной инспекции, сообщает ТАСС.

Основной причиной может стать необходимость проверки подлинности водительских прав, для чего требуется предъявить их без дополнительных аксессуаров.

Если водитель отказывается снять обложку, его действия квалифицируются как помеха осуществлению служебных обязанностей. В этом случае предусмотрены меры административной ответственности.

Согласно статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях, возможны денежное взыскание, арест до 15 дней или обязательные работы до 120 часов.

Каждая подобная ситуация оценивается отдельно, и решение о наказании выносится персонально. В документах подчеркнуто, что инспектор запрашивает снятие обложки только при подозрениях в подлинности документов.

Если водитель соглашается, конфликтная ситуация не возникает.

Ранее проводилась масштабная акция по выявлению случаев нетрезвого вождения в Санкт-Петербурге и регионе, в результате которой было зафиксировано свыше 800 нарушений.

Юлия Аликова
Город
