Не захотите повстречаться: почему Мурси называют самым страшным племенем Африки

На африканском континенте до сих пор сохранились дикие племена. Некоторые из них вполне мирные, другие же способны вызывать страх одним своим видом. Ко второй категории относится и племя Мурси, проживающее на юго-западе Эфиопии.

В чем особенность

На весь мир этот малочисленный народ прославили женщины, а точнее их облик. Представительниц прекрасного пола Мурси можно сразу узнать по характерной тарелке под названием «дэби», которую те носят во рту. Ее размер может доходить до 30 сантиметров.

Чтобы такая посудина поместилась в рот, его начинают растягивать еще в детстве. В 12–13 лет девочки прорезают нижнюю губу и вставляют вставлять деревянные диски небольшого размера. Постепенно их размер увеличивается, а после совершеннолетия деревянные сменяются на глиняные. Первый ряд нижних зубов при этом удаляют.

Источник фото: Legion-Media

Зачем девушки уродуют себя

Издеваться над собой Мурси никто не заставляет, но носить «дэби» в племени стремится каждая девушка. Это делает ее более привлекательной для потенциальных женихов. Чем больше диск, тем желаннее невеста, а значит и выкуп за нее дадут солидный. Дамы без уродств же рискуют остаться одинокими, поскольку мужчин в племени гораздо меньше, чем женщин.

Этнологи считают, что на появление такой варварской традиции в прошлом повлияло распространение рабства. Якобы, нанося себе увечья, местные женщины стремились отвадить работорговцев.

Источник фото: Legion-Media

Страшный ритуал

Помимо пугающей внешности племя знаменито еще и своими страшным ритуалом. Все замужние женщины в Мурси автоматически становятся жрицами смерти.

Один раз в год семьи проводят практику под названием «поцелуй смерти». Жена предлагает супругу некий дурманящий порошок, который тот должен слизать прямо с «дэби». Затем через специальную трубку муж вдыхает дым местного ядовитого растения, который отравляет организм. Далее мужчинам дают противоядие, однако работает оно не всегда.

Источник фото: Legion-Media

Кроме того, Мурси довольно воинственные. Они покупают автоматы в соседнем Сомали и нередко нападают на другие племена, встречающиеся на пути во время кочевок, пишет автор Дзен-канала «Географ и глобус».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media