Не запрет, а правильный ход: Беглов поддержал ограничения для мигрантов в такси и доставке

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ограничение на работу иностранцев в службах такси и доставки не повлияло на повседневную жизнь Северной столицы. Такое заявление он сделал в ходе «Прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Введённый ранее запрет остается одной из обсуждаемых тем среди горожан и предпринимателей.
После начала действия новых правил количество иностранцев, стоящих на учёте в городе, сократилось с 360 тысяч в октябре 2024 года до 190 тысяч человек. Число выданных патентов для трудовой деятельности уменьшилось с 256 тысяч до 145 тысяч.
По словам Беглова, лишь около двух процентов обладателей патентов трудились водителями такси.
В курьерских компаниях, после изменений, увеличилось число работников из числа студентов. Глава города отметил, что спрос на курьеров и таксистов в Петербурге остаётся на уровне, соответствующем экономической ситуации России, а после введения ограничений вырос на 5–10 процентов.
Александр Беглов подчеркнул:
«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трёхмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили».
