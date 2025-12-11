Городовой / Город / Не запрет, а правильный ход: Беглов поддержал ограничения для мигрантов в такси и доставке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Императорский вид подождёт: ГАТИ просит суд образумить бизнесмена, игнорировавшего ремонт фасада в Петергофе Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Не запрет, а правильный ход: Беглов поддержал ограничения для мигрантов в такси и доставке

Опубликовано: 11 декабря 2025 00:30
Не запрет, а правильный ход: Беглов поддержал ограничения для мигрантов в такси и доставке
Не запрет, а правильный ход: Беглов поддержал ограничения для мигрантов в такси и доставке
Global Look Press / Zamir Usmanov

В курьерской службе после введения запрета стали работать студенты.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ограничение на работу иностранцев в службах такси и доставки не повлияло на повседневную жизнь Северной столицы. Такое заявление он сделал в ходе «Прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Введённый ранее запрет остается одной из обсуждаемых тем среди горожан и предпринимателей.

После начала действия новых правил количество иностранцев, стоящих на учёте в городе, сократилось с 360 тысяч в октябре 2024 года до 190 тысяч человек. Число выданных патентов для трудовой деятельности уменьшилось с 256 тысяч до 145 тысяч.

По словам Беглова, лишь около двух процентов обладателей патентов трудились водителями такси.

В курьерских компаниях, после изменений, увеличилось число работников из числа студентов. Глава города отметил, что спрос на курьеров и таксистов в Петербурге остаётся на уровне, соответствующем экономической ситуации России, а после введения ограничений вырос на 5–10 процентов.

Александр Беглов подчеркнул:

«Мы убедились, что ограничения для мигрантов были шагом в правильном направлении. Трёхмесячный переходный период для бизнеса закончился. А те последствия, которыми нас пугали, они не наступили».

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге платят до 200 тысяч без опыта работы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью