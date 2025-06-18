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Экипажи в панике: что ждет пассажиров, прилетающих и вылетающих из Пулково в связи со сбоями TCAS

Опубликовано: 18 июня 2025 16:03
аэропорт, ПМЭФ, сбои
Экипажи в панике: что ждет пассажиров, прилетающих и вылетающих из Пулково в связи со сбоями TCAS
globallookpress/Maksim Konstantinov

Почему пилоты видят угрозу столкновения, а диспетчеры — нет?

В Петербурге массово сбоит система предупреждения столкновения самолетов. Проблемы начались еще в конце мая, а за последнюю неделю от пилотов поступило уже более 160 таких докладов.

Что вызывает массовые сбои в работе системы предупреждения столкновения самолетов в Пулково и чем это грозит пассажирам?

Массовые доклады пилотов: Срабатывание TCAS при заходе на посадку

Уже три недели пилоты российских и иностранных компаний сообщают о том, что при заходе на посадку в аэропорт Пулково срабатывает система предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS).

При этом, согласно документам, за последние 7 дней о такой ошибке доложили свыше 160 экипажей рейсов, прилетающих и вылетающих из Пулково.

Неопознанные метки: Хаотичное движение и отсутствие данных о высоте

По словам пилотов, на радарах появляется якобы множество неопознанных посторонних меток вблизи самолета, которые внезапно появляются и движутся хаотично, а их собственная высота не отображается. При этом на мониторах авиадиспетчеров этих меток нет.

В основном, по данным экипажей, TCAS срабатывает в режиме речевого предупреждения о потенциальной угрозе столкновения с якобы находящимся поблизости самолетом.

Но в ряде случаев система срабатывает в режиме обнаружения реальной угрозы столкновения и выдает команду на немедленный набор или снижение высоты.

При этом, такие команды считаются приоритетными перед указаниями диспетчера.

Предупреждение от «Госкорпорации по организации воздушного движения» о помехах

Как пишет Baza, в свою очередь, еще в конце мая «Госкорпорация по организации воздушного движения» предупреждала пилотов о кратковременных помехах на различных частотах.

Предварительная причина: Усиленная работа РЭБов в период ПМЭФ

По предварительным данным, такая аномалия в Пулково связана с усиленной работой РЭБов в период проведения ПМЭФ, который пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

Риски, связанные со сбоями TCAS

  • Ложные тревоги: Срабатывание TCAS без реальной угрозы может отвлекать пилотов и приводить к ненужным маневрам.
  • Неправильные команды: В случае сбоя TCAS может выдавать неправильные команды, которые могут привести к опасным ситуациям.
  • Снижение безопасности полетов: Сбои TCAS могут снизить общую безопасность полетов и увеличить риск авиационных происшествий.

Сбои в работе TCAS в Пулково — это серьезная проблема, которая требует немедленного решения.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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