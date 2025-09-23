За гранью логики: городские легенды Петербурга, которые заставят хохотать

Петербург — город легенд и тайн, его улицы и памятники окутаны небылицами, которые часто вызывают улыбку и недоумение — настолько они абсурдны и невероятны. В этом материале собраны самые странные и забавные городские мифы, верить в которые — дело добровольное.

Медный Всадник и змея Кундалини

Одна из классических легенд связана с Медным Всадником.

Существует странная версия — на Гром-Камне, на котором стоит памятник, покоится огромный змей, спящий, словно Кундалини, зажав хвост в пасти. Если хозяин змей проснется, то он сдвинет камень и... пожрет всех жителей Петербурга.

Источник вдохновения — Леонид Андреев и его «Роза Мира», однако при всей мрачности произведения подобная "научная теория" выглядит абсурдной.

Александрийский столп — гигантская «пробка»

С легендами про Александрийский столп связана совсем другая байка. По ней Колонна не вкапывалась в землю потому, что под Дворцовой площадью скрывается огромное озеро нефти, а столп служит пробкой, не дающей ей вырваться на поверхность.

Эта версия возникла в середине 90-х на фоне бензиновых кризисов и едва ли заслуживает серьезного обсуждения.

Адмиралтейство и атомный реактор

В легендарных кругах Петербурга ходит слух — под шпилем Адмиралтейства, где размещается Высшее военно-морское училище им. Ф.Э. Дзержинского, находится учебный класс с настоящим атомным реактором.

Кабинет начальника училища расположен на одной оси с реактором — он словно заложник, проводящий дни на «атомной бомбе». Эта военная байка, несмотря на свою фантастичность, прочно засела в фольклоре.

Магазин ДЛТ и Сталинское переименование

Дом Ленинградской Торговли — один из символов советского шопинга — по городу ходит легенда о загадочном переименовании.

Якобы изначально магазин назывался ЛДТ — по инициалам Льва Давидовича Троцкого, а Сталин лично приказал изменить название, чтобы скрыть связь.

Дом Советов и генетические опыты

Один из самых жутких мифов связан с Домом Советов — по легенде, в этом гигантском здании в советское время проводились генетические эксперименты, которые закончились провалом.

Лаборатории залили бетоном, но оттуда вырвался «монстр», обитающий теперь под землей у станции метро «Московская». По рассказам, ночные прохожие слышат его ужасающий вой, но в реальности потревоженных монстрами петербуржцев замечено не было.

Елисеевский магазин — клад и золотая люстра

Среди множества легенд о кладах легенда про Елисеевский магазин занимает особое место.

Говорят, потомок купца Елисеева из США требовал вернуть сокровища, якобы спрятанные в магазине.

В ответ советские власти перевернули магазин вверх дном, но не нашли ничего — кроме своей золотой люстры под бронзовым покрытием, которую вскоре сняли и скрыли.

Как пишет "Коммерсантъ", центральной люстры там никогда не было.

Царскосельское метро — тайный подземный путь

Эта легенда уходит в глубину истории — после январских событий 1905 года в царском Александровском дворце якобы начали строительство подземного метро в целях безопасности императорской семьи.

По слухам, туннель вел от дворца до железнодорожного вокзала. Работы прекратились с началом Первой мировой, а входы замуровали и замаскировали.

В 1930-х правительственная комиссия во главе с Кагановичем проверила тоннели, но таинственно затопила их, чтобы никто больше не мог туда попасть.