Нет гарантии даже в сетевом магазине: в Петербурге выявили очередной фальсификат на прилавках

Вот какие продукты чаще всего подделывают и выдают под видом сертифицированных.

Нарваться на подделку сегодня можно не только на стихийном рынке, но и в супермаркете рядом с домом. Петербургские эксперты всё чаще находят фальсификат среди самых обыденных и привычных продуктов: сливочное масло, тушёнка, кабачковая икра, сгущёнка и даже мёд.

Казалось бы, простая сметана или шоколадная конфета — а на деле не то, чем кажется.

Качество на нуле

По данным Центра контроля качества, только за последний год из почти 500 исследованных образцов пищевой продукции каждый пятый не прошёл проверку.

Мясо, молоко, овощные консервы — в этих группах чаще всего обнаруживают несоответствие заявленному составу. Например, в сливочном масле вместо молочного жира — растительный суррогат, а в банке с сайрой — вовсе не сайра, а более дешёвая рыба.

Нередко подмену удаётся доказать с помощью молекулярной экспертизы — сравнивают ДНК, заявленную на упаковке и фактическую. Это уже не просто лабораторная пыль — это полноценная криминалистика в интересах потребителя.

Почему подделки на полках?

Ответ прост — это выгодно. Фальсификат стоит дешевле, а значит, производитель получает больше прибыли. Торговым сетям тоже удобно: продукт с длительным сроком хранения и стандартным вкусом проще логистически.

А фермерская продукция, хоть и натуральная, — капризна, быстро портится и нестабильна по качеству.

В итоге на прилавках — тот самый «стабильный» товар с добавками, заменителями и усилителями. Как говорит один из экспертов, потребителю остаётся только одно оружие — внимательность. Низкая цена и странные ингредиенты — уже тревожный сигнал.

Иллюзия выбора и личная ответственность

Да, натуральные продукты есть. Да, их действительно больше, чем фальсификата. Но покупатель сам должен распознавать уловки.

Не может стоить натуральное сливочное масло дешевле 100 рублей за пачку. Не может тушёнка с высоким содержанием белка стоить меньше банки фасоли. А если в составе «сметаны» — растительный жир, то это уже не молочка, а её имитация.

Простое правило: читайте состав и не доверяйте упаковке слепо. Внимательность и здравый смысл пока что — главная защита потребителя.