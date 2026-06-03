Невидимый щит: петербургское тепло «разгоняет» дождевой фронт

Потепление продолжает набирать силу в петербурге.

Сегодня через Ленинградскую область проходит атмосферный фронт. Но пугаться не стоит: он не принесет с собой резкого похолодания.

Наоборот, воздух в Петербурге и окрестностях продолжает постепенно прогреваться. Лето понемногу возвращает свои позиции.

Кому брать зонтики

В самом Санкт-Петербурге шансов промокнуть сегодня почти нет. Будет облачно, но солнце планирует часто выглядывать из-за туч. А вот жителям области повезло меньше.

Как сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, там ожидаются короткие дожди, а в некоторых районах могут даже прогреметь грозы. Если собираетесь за город — прихватите дождевик.

Градус растет

На улице становится всё приятнее. В Петербурге ждем комфортные +21…+23°. В области разброс чуть больше — от +18° до +23°.

Ветер дует с северо-запада, но он совсем слабый, так что прогулкам ничего не помешает. Атмосферное давление в норме — 760 мм ртутного столба. Для метеозависимых это хорошая новость.

Чего ждать в четверг

Завтра потепление продолжится. Днем столбики термометров поднимутся до +22…+24°. Правда, к четвергу дожди могут добраться и до города.

Местами возможны короткие ливни с грозами, так что держите ухо востро.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода была на ПМЭФ в разные годы.