Нейросети, 1С и «человечные» правила: как петербурженки до 35 лет меняют жизнь за счет государства

В Петербурге настоящий бум на переобучение. С начала года почти 9 тысяч человек решили, что пора в жизни что-то менять, и подали заявки на бесплатные курсы. Больше 2,5 тысяч из них уже грызут гранит науки.
Искусственный интеллект — хит сезона
Забудьте про курсы кройки и шитья. Сегодня все хотят приручить нейросети, сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения Петербурга.
Самое популярное направление — специалист по работе с ИИ. На него подали почти полторы тысячи заявок.
Также в топе:
- Аналитика и работа с базами данных (370 заявок).
- Программирование в 1С (340 заявок).
Люди понимают: за цифровыми навыками будущее и хорошие зарплаты.
Кто садится за парту?
Интересный факт: чаще всего новую жизнь начинают молодые женщины до 35 лет. Обычно у них уже есть диплом вуза или колледжа, но они хотят получить более современную и гибкую специальность.
Часто это мамы в декрете или те, кто ищет работу с возможностью «удаленки».
Как это работает и кто платит?
Все это обучение проходит по новому нацпроекту «Кадры». Раньше похожая программа называлась «Демография».
Главная фишка в том, что государство оплачивает учебу, чтобы помочь людям найти работу там, где сейчас реально платят деньги.
Как попасть в программу?
Обычно нужно подать заявку через портал «Работа России». Участвовать могут не все, но список категорий большой: от мам с маленькими детьми и безработных до людей предпенсионного возраста и ветеранов.
Рекордный год для экзаменов
Пока одни осваивают нейросети, другие готовятся к серьезным испытаниям. В этом году ЕГЭ будут сдавать более 40 тысяч человек. Это на 3 тысячи больше, чем прошлым летом.
Городские власти успокаивают: места хватит всем. К тому же, правила становятся «человечнее». Например, в этом году введена важная реформа — возможность пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы.
Это отличный шанс исправить случайную ошибку и меньше нервничать.
Что в итоге?
Рынок труда в Петербурге меняется. Вместо того чтобы годами держаться за нелюбимую работу, люди выбирают короткие и эффективные курсы.
Если вы давно хотели разобраться, как работают чат-боты или базы данных, сейчас — лучший момент, чтобы сделать это за счет государства.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в июне начнется ремонт Невского проспекта.