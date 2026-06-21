Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь

Эти котлеты получаются сочными, богатыми белком и клетчаткой, а за счёт овощей внутри вкус становится более мягким и сбалансированным.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Эликсир жизни".
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г,
- брокколи — 250 г,
- яйцо — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- смесь перцев — по вкусу
- цветная капуста — 500 г,
- сливки 20% — 20 мл.
Приготовление
Куриное филе нарезаю кусочками и измельчаю в блендере до состояния фарша. Можно использовать и мясорубку — как удобнее.
Добавляю к мясу брокколи (свежую или размороженную), яйцо, соль и специи. Всё измельчаю до однородной массы. Формирую котлеты влажными руками, чтобы масса не прилипала.
Обжариваю на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла до румяной корочки. Также котлеты можно запечь в духовке.
Если запекать, можно слегка смазать их сметаной, разведённой водой — так они получаются ещё более сочными. Отдельно готовлю гарнир: цветную капусту отвариваю в подсоленной воде около 10 минут.
Затем пюрирую её со сливками до нежной, кремовой консистенции. Подаю котлеты вместе с пюре из цветной капусты.
Примерное время приготовления: 20 минут.
Личный опыт
Я готовлю такие котлеты с натёртым кабачком. Получается сочно как в оригинальном рецепте.
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