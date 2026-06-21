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Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь

Опубликовано: 21 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь
Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь
Городовой ру
Рецепт простого и очень вкусного блюда.

Эти котлеты получаются сочными, богатыми белком и клетчаткой, а за счёт овощей внутри вкус становится более мягким и сбалансированным.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Эликсир жизни".

Ингредиенты:

  • куриное филе — 600 г,
  • брокколи — 250 г,
  • яйцо — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • смесь перцев — по вкусу
  • цветная капуста — 500 г,
  • сливки 20% — 20 мл.

Приготовление

Куриное филе нарезаю кусочками и измельчаю в блендере до состояния фарша. Можно использовать и мясорубку — как удобнее.

Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь - image 1
Нежнейшие куриные котлеты, которые получаются всегда и без усилий: ешь и худеешь - image 1

Добавляю к мясу брокколи (свежую или размороженную), яйцо, соль и специи. Всё измельчаю до однородной массы. Формирую котлеты влажными руками, чтобы масса не прилипала.

Обжариваю на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла до румяной корочки. Также котлеты можно запечь в духовке.

Если запекать, можно слегка смазать их сметаной, разведённой водой — так они получаются ещё более сочными. Отдельно готовлю гарнир: цветную капусту отвариваю в подсоленной воде около 10 минут.

Затем пюрирую её со сливками до нежной, кремовой консистенции. Подаю котлеты вместе с пюре из цветной капусты.

Примерное время приготовления: 20 минут.

Личный опыт

Я готовлю такие котлеты с натёртым кабачком. Получается сочно как в оригинальном рецепте.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат "Дальневосточный" из СССР.

Автор:
Александр Асташкин
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