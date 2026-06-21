Пора проанализировать свои действия: Лунный гороскоп на 22 июня 2026 года - что ждет человечество

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 22 июня 2026 года. В этот день Луна находится в фазе “Первая четверть”, в знаке Зодиака Весы.
Прогноз
Первая половина дня подходит для интенсивной работы, поэтому нужно постараться и выполнить все, что планировалось ранее. Особую ценность будет представлять коллективная работа. Чем больше будет стараний, тем выше станет результат. Это очень сблизит с коллегами, поможет в дальнейшем.
В этот день лучше не принимать решений, которые касаются денег, семьи, друзей. Их следует отложить на потом. Иначе может быть допущена серьезная ошибка. Эмоции способны взять верх над разумом.
Вторая половина дня отлично подойдет для отдыха. Именно тогда можно расслабиться, проанализировать свои действия и сделать выводы. Лучше всего провести время с родными людьми. Вечер подойдет для культурной программы - похода в театр, кино, ресторан.
Стоит подальше держаться от негатива, иначе можно привлечь его в свою жизнь. Также следует сторониться людей, которые постоянно испытывают подобные чувства.
Ранее портал “Городовой” рассказал о любовном гороскопе на неделю с 22 по 28 июня.