Как жители Санкт-Петербурга могут сэкономить 70 тысяч рублей в год

В Петербурге есть свои особенные ритуалы и способы загадывать желания под бой курантов. Чаще всего просят у Вселенной богатства, любови и здоровья. Со вторым все сложно. Это лучше сразу идти к эзотерикам или в брачное агентство. А с первым и третьим — проще простого. Считайте сами.

С 1 января 2025 года стоимость сигарет вырастет на 8,5%, а цена за пачку достигнет 199 рублей. Для жителей Санкт-Петербурга это хороший повод задуматься о преимуществах отказа от курения.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская подсчитала, что отказ от курения на целый год позволит сэкономить до 70 445 рублей. Для жителей Санкт-Петербурга это сумма, которой хватит на:

Годовой абонемент в один из фитнес-центров с бассейном.

Поездку в Сочи или на европейский курорт для восстановления здоровья.

Обучение в одной из местных школ серфинга.

Более 28 ужинов в петербургских ресторанах со средним чеком 2,5 тысячи рублей.

Бонусы для здоровья и времени

Отказ от 7300 сигарет в год сократит риски заболеваний и добавит примерно 76 дней жизни.

Экономия времени: каждый день курильщик тратит около 100 минут, что за год составляет почти 25 дней.

Дополнительные возможности для петербуржцев

Петербургские банки предлагают привлекательные условия для вкладов. Если сэкономленные средства вложить под 25% годовых, можно заработать дополнительно 17 611 рублей.

Зачем бросать курить?

Для жителей Северной столицы это не только возможность улучшить здоровье, но и шанс направить сэкономленные средства на полезные и приятные цели. Курение крадёт не только деньги, но и время, которое можно потратить на путешествия, спорт и развитие.

Начните 2025 год с заботы о себе и своих близких — откажитесь от сигарет и наслаждайтесь жизнью без лишних расходов.