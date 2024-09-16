Никаких оладий: топ-5 небанальных блюд из кабачка, которые не оставят домашних равнодушными

Такое даже не каждый шеф-повар готовил.

Кабачковый сезон в самом разгаре, и у многих дачников этих овощей набралось столько, что просто не знаешь, куда их девать. Рецепты рагу, кабачковой икры и жареных кружочков уже приелись, а кабачков все еще много? Тогда эти лайфхаки точно для вас.

В кабачке спрятан огромный потенциал, и его можно использовать гораздо интереснее, чем мы все привыкли. Как насчет чипсов, сладкого варенья или даже торта из кабачков? Да-да, этот овощ легко превращается в самые необычные блюда, если проявить немного фантазии.

Кабачковые чипсы

Ломтики кабачка посолите, поперчите, добавьте любимые специи и отправьте в духовку. Хрустящие, легкие, они станут отличной альтернативой обычным картофельным чипсам.

Кабачковый торт

Слоеный торт из жареных кабачковых оладий с прослойкой из сметаны, чеснока и зелени — оригинальный закусочный вариант для праздничного стола.

Кабачковые лодочки

Разрежьте кабачки пополам, выньте середину и нафаршируйте фаршем с овощами и сыром. Запеките в духовке до золотистой корочки.

Кабачковый «паштет»

Перекрутите кабачок с чесноком, добавьте немного сливочного сыра — получится легкая и вкусная намазка для бутербродов.

Кабачковое варенье

Да-да, из кабачков можно сварить варенье. Добавьте лимон и сахар, и получится удивительный сладкий десерт с легкой кислинкой. Так что просто помните, что кабачки — это не просто овощ для банальных блюд, это целое поле для кулинарных экспериментов. Попробуйте, и они точно не останутся на кухонной полке.