Ночные тайны «Маяковской»: почему потолок станции покрылся тёмными пятнами

С 16 марта по 31 мая на станции метро «Маяковская» выполняется капитальный ремонт пассажирских помещений.

Однако жители Петербурга обеспокоились тёмными пятнами на потолке. Оказалось, что это результат запланированных работ по восстановлению состояния станции и удалению следов протечек воды.

Заместитель начальника дистанции ремонта сооружений Службы тоннельных работ Алексей Дегтярников в интервью «МК в Питере» объяснил, что свод станции состоит из чугунных тюбингов, через стыки которых со временем просачиваются грунтовые воды, образуя водопроявления.

Эти следы не угрожают прочности конструкций, а лишь ухудшают эстетику, поэтому ремонт направлен на их устранение и общий косметический обновление.

Работы проводятся ночью во время шестичасового «окна», когда метро не функционирует: демонтируют леса, очищают участки, наносят цементный гидроизоляционный состав, шпаклюют, штукатурят и окрашивают.

Как отметил Дегтярников, такие меры плановые и обязательны для центральных станций каждые три года, чтобы сохранять все объекты в хорошем состоянии — водопроявления типичны для многих подземок мира и безопасны.