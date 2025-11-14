Новая ветка, а ожидание дольше: Козин предупредил об увеличенных интервалах поездов в метро

Будущая линия метро, окрашенная в коричневый цвет на схемах, начнёт работу с более длинными промежутками между поездами, чем на других направлениях. Об этом сообщил руководитель петербургской подземки Евгений Козин, сообщает 78.ru.
Пассажиров на первом участке ждёт увеличенный интервал, особенно в часы пик: утром этот показатель достигнет семи минут. Козин отметил, что схема работы на участке сохранит традиционное движение: поезда будут доезжать до конечной и следовать в обратную сторону.
Руководитель метрополитена объяснил:
«Учитывая, что там будут курсировать новые восьмивагонные составы «Балтиец», я думаю, что не будет какой-то существенной давки.
И в любом случае по факту наличия того или иного пассажиропотока на той или иной станции поездной диспетчер всегда сможет выдать горячий резерв, если нужно будет срочно усилить движение на этой линии».
На первых порах предполагается, что обновлённый маршрут позволит снизить нагрузку на одну из старейших веток метро, разгрузив станции «Автово», «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов».
Главные точки пересадки на первом этапе — это «Кировский завод» и новая «Путиловская». Когда шестая линия протянется до делового центра города и соединит свои пути со второй и пятой линиями, ожидается существенный рост числа пассажиров на протяжении всей линии.
В ближайшие годы планируется продолжать развитие метро в южных районах города.
Ранее сообщалось, что станция «Юго-Западная» подошла к завершению строительных работ: к концу августа уровень готовности составлял 90 процентов. Она будет полностью готова к концу года.