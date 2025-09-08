Городовой / Город / Цифры и буквы: столбы на зоне прилета Пулково пронумеровали по-новому
Цифры и буквы: столбы на зоне прилета Пулково пронумеровали по-новому

Опубликовано: 8 сентября 2025 10:16
Пулково
Цифры и буквы: столбы на зоне прилета Пулково пронумеровали по-новому
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Это шаг, чтобы облегчить навигацию и уменьшить путаницу.

Пулково пересмотрели систему обозначения столбов, к которым подъезжают машины на первом этаже привокзальной площади.

Что именно изменилось?

Раньше столбы нумеровали просто цифрами, а сейчас к цифрам добавили буквы. Например: первой линии столбы подписываются как 1а, 1b, 1c и так далее, а второй — с теми же буквами, но цифрой 2.

Зачем это сделано?

Привычная простая нумерация порой вызывает путаницу. Цифро-буквенные обозначения позволяют четко указать место.

Пока изменения только внедряются, на «Яндекс Картах» и некоторых других сервисах может еще отображаться старая нумерация столбов, предупреждает аэропорт.

Автор:
Юлия Аликова
Город
