Цифры и буквы: столбы на зоне прилета Пулково пронумеровали по-новому

Пулково пересмотрели систему обозначения столбов, к которым подъезжают машины на первом этаже привокзальной площади.
Что именно изменилось?
Раньше столбы нумеровали просто цифрами, а сейчас к цифрам добавили буквы. Например: первой линии столбы подписываются как 1а, 1b, 1c и так далее, а второй — с теми же буквами, но цифрой 2.
Зачем это сделано?
Привычная простая нумерация порой вызывает путаницу. Цифро-буквенные обозначения позволяют четко указать место.
Пока изменения только внедряются, на «Яндекс Картах» и некоторых других сервисах может еще отображаться старая нумерация столбов, предупреждает аэропорт.