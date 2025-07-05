Новые автобусные маршруты в Петербурге: как облегчают жизнь жителям новостроек без метро

Петербуржцы, которые живут в новостройках, прекрасно знают, что с общественным транспортом там не все гладко. Метро рядом нет, а добираться куда-то на автобусе — задача не из простых.

Из-за этого многие жители испытывают неудобства, ситуацию не спасает и личный автомобиль из-за пробок.

Два новых маршрута — маленький, но важный шаг

С 6 июля в Петербурге запускают два новых автобусных маршрута — № 168 и № 209. Первый будет ходить по Васильевскому острову, связывая Наличную улицу с улицей Чирикова, пишет РБК.

Второй — в Невском районе, от улицы Подвойского до Союзного проспекта, где можно пересесть на метро. Автобусы ходят с интервалом примерно от 10 до 15 минут, что уже заметно удобнее, чем было раньше.

Комфорт для всех: большие автобусы с пандусами

Автобусы на этих маршрутах — большие, вмещают около сотни человек. Они оборудованы низким полом и пандусами, чтобы было удобно мамам с колясками, пожилым людям и тем, кто передвигается с трудом.

Что еще изменится в транспортной системе

Помимо новых маршрутов, с 6 июля изменится нумерация нескольких старых — например, маршрут № 187А станет № 400Э. Это часть работы по упрощению и оптимизации транспортной сети города.

Новых маршрутов до конца лета не планируется, но в перспективе обещают закупку 120 новых больших автобусов, что должно помочь разгрузить дороги и улучшить ситуацию.

Масштабное обновление метро: что происходит под землей

Параллельно с улучшением наземного транспорта в Петербурге идет масштабное обновление метро. В конце июня на реконструкцию закрыли станцию «Парк Победы», которую планируют сделать современнее.

Кроме того, власти активно работают над продлением красной линии метро до аэропорта Пулково. Этот проект пока в стадии подготовки, но он обещает значительно облегчить жизнь тем, кто часто летает и живет в южных районах Петербурга.

Строительство будут вести московские подрядчики и это радует петербуржцев, так как опыт столицы говорит о том, что там строительство идет быстрее.

В долгосрочной перспективе до 2030 года в Петербурге планируют открыть около десяти новых станций метро, что значительно изменит транспортную карту города и позволит жителям новостроек пользоваться подземкой, а не только автобусами.

Почему это важно именно сейчас

Новостроек в Петербурге становится все больше, а метро там нет или оно далеко. Это значит, что без нормального транспорта жить в новых районах сложно и неудобно.

Новые автобусные маршруты — это пока небольшая попытка сделать жизнь жителей комфортнее и помочь им добираться до работы, учебы и магазинов без лишних проблем.

А развитие метро — это долгосрочная перспектива, которая постепенно будет менять ситуацию в лучшую сторону.