Новые автобусные маршруты в Петербурге: как облегчают жизнь жителям новостроек без метро

Петербуржцы, которые живут в новостройках, прекрасно знают, что с общественным транспортом там не все гладко. Метро рядом нет, а добираться куда-то на автобусе — задача не из простых.
Из-за этого многие жители испытывают неудобства, ситуацию не спасает и личный автомобиль из-за пробок.
Два новых маршрута — маленький, но важный шаг
С 6 июля в Петербурге запускают два новых автобусных маршрута — № 168 и № 209. Первый будет ходить по Васильевскому острову, связывая Наличную улицу с улицей Чирикова, пишет РБК.
Второй — в Невском районе, от улицы Подвойского до Союзного проспекта, где можно пересесть на метро. Автобусы ходят с интервалом примерно от 10 до 15 минут, что уже заметно удобнее, чем было раньше.
Комфорт для всех: большие автобусы с пандусами
Автобусы на этих маршрутах — большие, вмещают около сотни человек. Они оборудованы низким полом и пандусами, чтобы было удобно мамам с колясками, пожилым людям и тем, кто передвигается с трудом.
Что еще изменится в транспортной системе
Помимо новых маршрутов, с 6 июля изменится нумерация нескольких старых — например, маршрут № 187А станет № 400Э. Это часть работы по упрощению и оптимизации транспортной сети города.
Новых маршрутов до конца лета не планируется, но в перспективе обещают закупку 120 новых больших автобусов, что должно помочь разгрузить дороги и улучшить ситуацию.
Масштабное обновление метро: что происходит под землей
Параллельно с улучшением наземного транспорта в Петербурге идет масштабное обновление метро. В конце июня на реконструкцию закрыли станцию «Парк Победы», которую планируют сделать современнее.
Кроме того, власти активно работают над продлением красной линии метро до аэропорта Пулково. Этот проект пока в стадии подготовки, но он обещает значительно облегчить жизнь тем, кто часто летает и живет в южных районах Петербурга.
Строительство будут вести московские подрядчики и это радует петербуржцев, так как опыт столицы говорит о том, что там строительство идет быстрее.
В долгосрочной перспективе до 2030 года в Петербурге планируют открыть около десяти новых станций метро, что значительно изменит транспортную карту города и позволит жителям новостроек пользоваться подземкой, а не только автобусами.
Почему это важно именно сейчас
Новостроек в Петербурге становится все больше, а метро там нет или оно далеко. Это значит, что без нормального транспорта жить в новых районах сложно и неудобно.
Новые автобусные маршруты — это пока небольшая попытка сделать жизнь жителей комфортнее и помочь им добираться до работы, учебы и магазинов без лишних проблем.
А развитие метро — это долгосрочная перспектива, которая постепенно будет менять ситуацию в лучшую сторону.