День памяти Стефана: гадания, приметы и традиции 9 января

9 января православные христиане чтят память первомученика Стефана, который погиб за свою веру в Иерусалиме. Этот день полон интересных обычаев, примет и гаданий, которые передавались из поколения в поколение.

Одним из самых популярных обрядов в этот день было гадание на замужество. Незамужние петербурженки рассыпали семечки на стол и делили их по две. Если каждое семечко находило пару, то свадьба в этом году практически гарантирована. А вот если оставалась одна «одинокая» семечка, замужество придется подождать.

Обряды для защиты и здоровья

9 января лошадь поили из ведра с серебряной монетой — считалось, что так животное будет здоровым и смирным весь год. Но положить в чашку изделие из этого металла и попить воды может любой человек — чем вы хуже. Только промойте сначала предмет, который опустите в воду.

Приметы погоды: что предвещает природа

Народные наблюдения за природой помогали предсказывать погодные изменения и будущий урожай:

Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.

Если на улице не видно маленьких птичек, скоро начнётся снег.

Лошадь ложится на землю — к потеплению, а беспокойное поведение предвещает бурю.

Гуси поджимают лапы — жди морозов.

Заяц у дома сулит сильные холода.

Так что, если нужно занятие на вечер, то выбирайте себе по душе. А потом поделитесь с близкими, что оказалось ерундой, а что внезапно сбылось.