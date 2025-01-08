Городовой / Общество / День памяти Стефана: гадания, приметы и традиции 9 января
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

День памяти Стефана: гадания, приметы и традиции 9 января

8 января 2025 12:31
Девушки гадают на семечках
День памяти Стефана: гадания, приметы и традиции 9 января
Городовой ру

Наши бабушки всегда знали, когда пришло время.

9 января православные христиане чтят память первомученика Стефана, который погиб за свою веру в Иерусалиме. Этот день полон интересных обычаев, примет и гаданий, которые передавались из поколения в поколение.

Одним из самых популярных обрядов в этот день было гадание на замужество. Незамужние петербурженки рассыпали семечки на стол и делили их по две. Если каждое семечко находило пару, то свадьба в этом году практически гарантирована. А вот если оставалась одна «одинокая» семечка, замужество придется подождать.

Обряды для защиты и здоровья

9 января лошадь поили из ведра с серебряной монетой — считалось, что так животное будет здоровым и смирным весь год. Но положить в чашку изделие из этого металла и попить воды может любой человек — чем вы хуже. Только промойте сначала предмет, который опустите в воду.

Приметы погоды: что предвещает природа

Народные наблюдения за природой помогали предсказывать погодные изменения и будущий урожай:

  • Снегопад обещает богатый урожай ягод и грибов.
  • Если на улице не видно маленьких птичек, скоро начнётся снег.
  • Лошадь ложится на землю — к потеплению, а беспокойное поведение предвещает бурю.
  • Гуси поджимают лапы — жди морозов.
  • Заяц у дома сулит сильные холода.

Так что, если нужно занятие на вечер, то выбирайте себе по душе. А потом поделитесь с близкими, что оказалось ерундой, а что внезапно сбылось.

Новости по теме
Почему нельзя стричься и носить мятую одежду: любопытные приметы петербуржцев на 24 января Почему нельзя стричься и носить мятую одежду: любопытные приметы петербуржцев на 24 января 23 января 2025 18:02
Масленичные приметы и запреты: как петербуржцам привлечь удачу и избежать бед Масленичные приметы и запреты: как петербуржцам привлечь удачу и избежать бед 23 января 2025 12:33
Нужно съесть мясное блюдо и оставить мусор дома: любимые петербуржские приметы на 23 января Нужно съесть мясное блюдо и оставить мусор дома: любимые петербуржские приметы на 23 января 22 января 2025 19:02
Излюбленная примета петербуржцев повергает немцев в шок: иностранец так и не понял, для чего они это делают Излюбленная примета петербуржцев повергает немцев в шок: иностранец так и не понял, для чего они это делают 21 января 2025 13:32
Трогательная история Сергея и Веры Гавриловых: какими были свадьбы в блокадном Ленинграде (часть 2) Трогательная история Сергея и Веры Гавриловых: какими были свадьбы в блокадном Ленинграде (часть 2) 20 января 2025 09:04
Автор:
Максакова Яна
Общество Приметы
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще