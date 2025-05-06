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Петербург готовится ко Дню Победы: памятник на площади Восстания первый в очереди

Опубликовано: 6 мая 2025 17:03
Памятник на площади Восстания
Петербург готовится ко Дню Победы: памятник на площади Восстания первый в очереди
Городовой ру

В преддверии важного праздника знаковые места Петербурга приводят в порядок.

Памятник стойкости Ленинграда, который стоит на площади Восстания в Петербурге, является самым узнаваемым в городе. Именно поэтому он стал одним из первых в очереди на чистку ко Дню Победы. Как реставраторы подготавливают памятник, и какой постамент раньше красовался на его месте? Расскажем обо всем подробнее.

Немного истории

Ленинград получил звание «Город-герой» за свою стойкость и мужество в Великой Отечественной войне. Чтобы увековечить память об этом, в 1985-м, к 40-летию Победы, на площади Восстания установили обелиск. Он сделан из серого гранита и выглядит как пятигранный штык, а на вершине памятника сияет большая золотая звезда, которую видно издалека. На постаменте — бронзовые барельефы, рассказывающие о тяжелых днях блокады.

Самый узнаваемый памятник города

Обелиск не просто украшение города — это настоящий символ памяти. Его высота - 36 метров, и он словно охраняет город, напоминая о том, что здесь жили люди с огромной силой духа. Архитекторы создавали его так, чтобы он гармонично вписывался в центр Петербурга, рядом с Невским проспектом и Московским вокзалом.

Обелиск завершает парадную часть Невского проспекта, перекликаясь с другими историческими памятниками, например, Александровской колонной на Дворцовой площади. Интересно, что до революции на этом месте стоял памятник Александру III, который сейчас находится у Мраморного дворца.

Подготовка ко Дню Победы

Каждый год перед Днем Победы памятник тщательно чистят и реставрируют. В этом году специалисты начали с золотой звезды на вершине, аккуратно промыли гранит и убрали загрязнения с помощью специальных средств и воды под давлением, сообщает Музей Городской Скульптуры. Это помогает сохранить обелиск в хорошем состоянии, чтобы он и дальше мог напоминать о важном.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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