Обойдетесь без взрывов: вот как варят сгущенку опытные кондитеры

Все хотя бы раз слышали ту самую историю о неудачно сваренной сгущенке. К процессу нужно подходить максимально ответственно, чтобы потом не пришлось отмывать стены и потолок. И не стоит забывать о вкусовой составляющей.

Кондитер Виктория Бредис посоветовала первым делом осмотреть банку на наличие вмятин и повреждений. Никаких недочетов быть не должно. Далее снимите этикетку и положите сгущенку в кастрюлю с водой так, чтобы она полностью ее покрывала. В противном случае взрыва не миновать.

Варите продукт на среднем огне, а когда жидкость закипит, убавьте огонь до минимума. В процессе подливайте горячую воду, чтобы верхушка банки не торчала. На все про все уйдет около 2–3 часов.

«Время варки зависит от того, насколько темной и густой вы хотите получить вареную сгущенку. Когда банка полностью остынет, ее можно достать из воды и открыть. Вареная сгущенка готова к употреблению. Хранить ее нужно в холодильнике», — уточнила блогер в беседе с порталом «Городовой».

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