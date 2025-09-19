Городовой / Общество / Перегрузка школьной программы сложными темами: почему это проблема и что с этим делать
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Перегрузка школьной программы сложными темами: почему это проблема и что с этим делать

Опубликовано: 19 сентября 2025 17:01
Школьники
Перегрузка школьной программы сложными темами: почему это проблема и что с этим делать
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Перегрузка сложными темами заводит и учителей, и учеников в тупик.

Программы в российских школах сегодня перегружены. От 15% до 30% тем в разных предметах просто неподъемны для учеников.

По сути, это материал, который раньше в СССР преподавали только во втором курсе университета, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Почему сложно

Дети нередко сталкиваются с темами, которые по возрасту и подготовке им еще не «по зубам». Учителя понимают это и порой просто проходят темы «для галочки».

По словам Музаева, это «безобразие». Эксперты уже работают над пересмотром школьных стандартов. При этом задача стоит не упростить образование ради хороших оценок, а сделать его более понятным.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще