Перегрузка школьной программы сложными темами: почему это проблема и что с этим делать

Программы в российских школах сегодня перегружены. От 15% до 30% тем в разных предметах просто неподъемны для учеников.
По сути, это материал, который раньше в СССР преподавали только во втором курсе университета, сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.
Почему сложно
Дети нередко сталкиваются с темами, которые по возрасту и подготовке им еще не «по зубам». Учителя понимают это и порой просто проходят темы «для галочки».
По словам Музаева, это «безобразие». Эксперты уже работают над пересмотром школьных стандартов. При этом задача стоит не упростить образование ради хороших оценок, а сделать его более понятным.