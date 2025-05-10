«Розам — обязательно весной»: чем подкормить цветы, чтобы они радовали дачников все лето

Май — это время не только посадок, но и подкормки растений. Розы после зимы особенно нуждаются в этом.

Весна — это начало активного роста растений, в том числе и роз. Чтобы ваши цветы радовали пышным цветением и здоровым видом, им необходим правильный уход и своевременное питание.

Подкормка весной играет ключевую роль в восстановлении сил после зимы и подготовке к предстоящему сезону.

Чем подкормить?

Агроном Елизавета Тихонова рассказала порталу «Городовой», чем лучше всего подкормить розы весной, чтобы они развивались и были устойчивыми к болезням.

«Вообще розы обожают азот. Особенно когда они только-только начинают после зимы развиваться. Самое лучшее удобрение — это нитрофоска, то есть такие удобрения, как компост или перегнивший навоз — это все вносится с осени, а нитрофоска — обязательно весной», — объяснил эксперт.

Агроном советует вносить 50 граммов удобрения на квадратный метр. По замечанию Елизаветы Тихоновой, получается примерно одна горсточка на три растения.