Один скан — и кошелёк пуст: мошенники незаметно подменяют QR-коды в самых привычных местах

В последнее время чаще фиксируются случаи мошенничества, связанных с использованием поддельных QR-кодов.
Злоумышленники размещают поддельные изображения QR-кодов на различных объектах: на рекламных плакатах, в кафе, магазинах, на парковках и в других общественных местах.
На первый взгляд эти коды выглядят убедительно, поскольку они оформлены схожим образом, а также часто содержат знакомые логотипы.
После сканирования такого изображения человек оказывается на мошеннической странице, где его просят ввести личную информацию, обещая при этом различные «бонусы» или возврат части средств.
Таким образом, подделка становится практически незаметной и может легко ввести в заблуждение даже внимательных пользователей. Мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, поэтому важно соблюдать осторожность.
Чтобы снизить риск стать жертвой подобных махинаций, полезно помнить следующие рекомендации:
- Не стоит сканировать все подряд QR-коды, особенно если они размещены на улице или на неформальных носителях.
- Обращайте внимание на веб-адрес перед переходом на сайт: современные телефоны показывают ссылку заранее.
- Для операций с деньгами следует использовать только официальные приложения и сервисы, не переходя по подозрительным адресам.
- Проверьте, не приклеен ли QR-код поверх основного изображения — подлинник обычно напрямую напечатан на листе бумаги.
Ранее также сообщалось о случаях, когда мошенники обманывали подростков под предлогом вывода средств с «Пушкинской карты».