Городовой / Город / Один скан — и кошелёк пуст: мошенники незаметно подменяют QR-коды в самых привычных местах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Памятник, которого не должно было быть: как Пётр I снова появился на берегу Финского залива Город
«Временный» оказался месячным: мост в Усть-Луге начал разрушаться Город
62 тысячи на одного: сколько в среднем стоит отпуск по России Город
Дом афериста, где исчезли миллионы: почему Невский 65 стал проклятым для своих хозяев Город
Умные бабушки никогда не скажут внукам эти 4 фразы: проверьте себя Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

Один скан — и кошелёк пуст: мошенники незаметно подменяют QR-коды в самых привычных местах

Опубликовано: 4 ноября 2025 12:22
Один скан — и кошелёк пуст: мошенники незаметно подменяют QR-коды в самых привычных местах
Один скан — и кошелёк пуст: мошенники незаметно подменяют QR-коды в самых привычных местах
Городовой ру

В некоторых общественных местах появились внешне убедительные QR-коды, которые сложно отличить от настоящих.

В последнее время чаще фиксируются случаи мошенничества, связанных с использованием поддельных QR-кодов.

Злоумышленники размещают поддельные изображения QR-кодов на различных объектах: на рекламных плакатах, в кафе, магазинах, на парковках и в других общественных местах.

На первый взгляд эти коды выглядят убедительно, поскольку они оформлены схожим образом, а также часто содержат знакомые логотипы.

После сканирования такого изображения человек оказывается на мошеннической странице, где его просят ввести личную информацию, обещая при этом различные «бонусы» или возврат части средств.

Таким образом, подделка становится практически незаметной и может легко ввести в заблуждение даже внимательных пользователей. Мошеннические схемы становятся всё более изощрёнными, поэтому важно соблюдать осторожность.

Чтобы снизить риск стать жертвой подобных махинаций, полезно помнить следующие рекомендации:

  • Не стоит сканировать все подряд QR-коды, особенно если они размещены на улице или на неформальных носителях.
  • Обращайте внимание на веб-адрес перед переходом на сайт: современные телефоны показывают ссылку заранее.
  • Для операций с деньгами следует использовать только официальные приложения и сервисы, не переходя по подозрительным адресам.
  • Проверьте, не приклеен ли QR-код поверх основного изображения — подлинник обычно напрямую напечатан на листе бумаги.

Ранее также сообщалось о случаях, когда мошенники обманывали подростков под предлогом вывода средств с «Пушкинской карты».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью