Одиноко клюют семечки на брусчатке: почему с улиц Петербурга почти пропали воробьи

Вовсе не пошли на корм местным котам, хотя многие верят в эту теорию.

Когда-то беззаботный щебет воробьёв был неизменным фоном любого городского утра. Они сновали между ногами прохожих, ловко подбирали крошки у уличных кафе и оживляли серые дворы своей суетливой радостью. Сегодня их не стало меньше — их стало тревожно мало.

Всё чаще жители Петербурга замечают: голуби — всюду, а воробьёв почти не видно. Ещё десять лет назад это казалось невозможным. Но теперь даже в зелёных зонах их чирикание — скорее редкость, чем норма.

Что случилось с домовым воробьём?

Учёные бьют тревогу: численность домового воробья стремительно сокращается по всей Европе и в крупных российских городах. За последние два десятилетия, например, в Великобритании популяция упала на 68%, в Чехии — на 75%.

В Петербурге динамика аналогичная — только без официальных компенсаций и громких заголовков. Причина кроется в урбанизации. Современный город стал негостеприимным для этих птиц.

Всё началось с газонов: раньше трава росла по-настоящему — с одуванчиками, бабочками, кузнечиками. Именно таких зарослей и хватало для добычи насекомых — основной пищи птенцов. Сейчас газоны бреют подчистую или застилают пластиком. Насекомым там не выжить — а значит, кормить потомство просто нечем.

Город без гнёзд

Параллельно с исчезновением корма воробьи теряют и жильё. Если голубь может устроиться где угодно, то воробью нужны укромные щели, трещины в карнизах, карнизы и чердаки. Старые дома реставрируют и «запечатывают», новостройки вообще не предполагают таких «неофициальных» гнёзд.

Проблемы, о которых не думают

Добавьте сюда травмы от автомобилей, хищников вроде кошек и ястребов, жвачки на тротуарах, которые птицы принимают за корм. Каждая из этих угроз по отдельности не фатальна, но вместе — смертельны.

Даже в хороших условиях воробьи редко доживают до 7 лет. Большинство не перескакивает порог в два. А ведь это ещё и птица-однолюб: если пара не сложилась или погибла — самец может провести сезон в одиночестве.

Можно ли что-то сделать?

Орнитологи уверены: ещё не поздно. Чтобы вернуть воробьёв, нужно не так уж много — посадить больше разнообразной травы в парках и скверах, развесить гнездовья, установить кормушки, особенно зимой. Это не требует миллиардных вложений — только внимания и желания.

История, которая повторяется

Кстати, исчезновение воробьёв уже однажды обернулось катастрофой. В Китае в 1950-х эти птицы были объявлены «врагами урожая» и уничтожены миллиардами. Через год страну накрыл голод: оказалось, воробьи уничтожали вредителей. Спохватились, когда было уже поздно — птиц пришлось завозить из СССР.

Хотим ли мы повторить этот опыт? Или всё же сумеем уберечь тех, кто веками жил с нами бок о бок, делил крошки и утренний свет — и лишь недавно начал исчезать почти незаметно?