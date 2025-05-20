«Сова», «гастроном» и Илья Репин: что произошло 20 мая в истории Петербурга

Как Илья Репин запечатлел юбилей Госсовета и почему картину назвали «Фотографией в масле»?

20 мая в истории Петербурга отмечено несколькими значимыми событиями, которые отражают разные аспекты жизни города — от религиозной архитектуры до научных открытий и искусства. В этот день были освящен костел святого Станислава и продемонстрирована первая электрическая лампа для уличного освещения. Кроме того, началась работа над масштабным полотном Ильи Репина, посвященным юбилею Госсовета.

1825: Станислав Богуш-Сестренцевич и улица Союза Печатников

В 1825 году был освящен костел святого Станислава. Он располагался на углу Торговой и Малой Мастерской улиц (улицы Союза Печатников и Мастерская).

Название храм получил по имени Станислава Богуша-Сестренцевича (воспитателя детей князя Радзивила), который имел на этом месте дом и садовый участок. Богуш был известен как историк и филолог, который написал историю Крыма, занимался медициной и агрономией.

Костел был построен по проекту Академика архитектуры Императорской Академии художеств Давида Висконти. После революции церковь была одной из немногих, где велись католические службы, но в 1934 году было принято решение закрыть храм. Здание передали детскому саду, потом там размещались склад и цех.

Возвращен костел церкви был в августе 1996 года. Возвращение храма верующим стало символом возрождения религиозной жизни в Петербурге.

1873: «Огонь с неба» на Одесской улице

В 1873 году на городской окраине Санкт-Петербурга, в Песках на Одесской улице, 1 (сейчас это далеко не окраина, а Суворовский проспект, 60) состоялась первая публичная демонстрация электрической лампы для уличного освещения, созданной электротехником Александром Лодыгиным. Это событие открыло новую эру в освещении города и повлияло на развитие электротехники.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», один из свидетелей «презентации» изобретения написал:

«На двух уличных фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Масса народа любовалась этим освещением, этим огнем с неба. Многие принесли с собой газеты и сравнивали расстояния, на которых можно было читать при керосиновом освещении и при электрическом».

Электрическое освещение произвело огромное впечатление на современников.

Заслуга Лодыгина состоит в том, что он первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать их в форме спирали. Кроме того, изобретатель первым стал откачивать из ламп воздух, чем увеличил их срок службы во много раз. Изобретение лампочки не было самоцелью. Изобретатель работал над летательным аппаратом, а лампа ему нужна была для освещения пути его «Воздухоплавательного электролета».

1901: торжественное заседание и заказ Репину

В 1901 году состоялось торжественное заседание Государственного Совета по случаю 100-летия со дня его основания (он был создан Александром I в 1801 году).

Событие так бы и осталось на задворках истории, если бы не Илья Репин. По поручению императора Николая I художник запечатлел юбилейное заседание Госсовета. Это событие стало поводом для создания масштабльного полотна, отражающего важность Госсовета в политической жизни России.

Лет мэтру было уже немало, поэтому он пригласил принять участие в создании полотна своих учеников — Ивана Куликова и Бориса Кустодиева. Для картины Илья Ефимович написал 60 натурных портретов, некоторые из которых подписывал. Например так: «граф Алексей Игнатьев — «гастроном, глаза хитрые, умные», оберпрокурор Синода Константин Победоносцев — «совсем сова».

Работа над полотном заняла три года, стала крупнейшей картиной и самым массовым портретом, которую тогда назвали «Фотография в масле». Работа над картиной стала коллективным трудом, отражающим мастерство Репина и его учеников.