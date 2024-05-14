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Оливье благодаря одному приему готовится меньше часа: простой сделайте это с картофелем и морковью

14 мая 2024 19:25
Оливье благодаря одному приему готовится меньше часа: простой сделайте это с картофелем и морковью
Источник фото: Legion-Media

Так поступают даже профессионалы.

Кулинары придумали десятки, а то и сотни лайфхаков, чтобы облегчить жизнь себе, а также другим хозяевам и хозяйкам. Не обошли вниманием они и столь популярный салат как оливье. Лакомятся им не только в праздничные, но и в обычные дни.

Правда, зачастую этот процесс занимает долгое время. Если яйца, колбаса и огурцы будут готовы через считанные минуты, то моркови и картофелю нужно минимум полчаса, чтобы свариться. Лишь после этого кулинары привыкли приступать к нарезке овощей.

На самом же деле можно упростить себе задачу, предварительно измельчив эти два ингредиента, объяснила кулинар Юлия Архипова. Для начала нужно вскипятить воду, затем отправить в нее нарезанную кубиками морковку, а чуть позже — картофель.

Продукты будут готовы примерно через 11 минут, сообщила эксперт «БелНовостям». После их будет достаточно откинуть на дуршлаг и дождаться остывания.

Источник фото: Legion-Media

Елизавета Чунихина
Елизавета Чунихина
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