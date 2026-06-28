Омар Хайям объяснил, как обрести радость и счастье – эта фраза актуальна и спустя 1000 лет

Рубаи персидского философа, ученого, математика и поэта Омара Хайяма широко известны. Его имя и мудрые наставления знакомы даже подрастающему поколению.
В этих произведениях глубокая жизненная философия гармонично сочетается с искренними эмоциями. Один из рубаи подчеркивает быстротечность жизни, призывая не зацикливаться на незначительных деталях и не сожалеть о прошлом.
Ты обойден наградой? Позабудь. Дни вереницей мчатся? Позабудь. Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни Мог и не той страницей шевельнуть…
Согласно воззрениям философа, наша жизнь представляет собой череду случайных обстоятельств, предопределенных Книгой Судеб.
Тем не менее, это не является поводом для уныния. Человеку отпущен ограниченный срок жизни. Не нужно тратить его на сожаления о таких преходящих вещах, как награды, известность и слава, а также на переживания по поводу упущенных возможностей.
Не следует также изнурять себя мыслями о скоротечности бытия и неизбежности старения. Вместо этого нужно сосредоточиться на настоящем моменте. Важно ценить то, что уже достигнуто, и именно в текущем моменте находить радость и удовлетворение.
Ранее мы рассказали, почему не стоит жалеть себя.