Опасная весенняя клубника: гастроэнтеролог раскрывает риски раннего урожая

В беседе с «Газетой.ру» аллерголог-иммунолог Елена Грек отметила, что такие ранние ягоды часто содержат антибиотики.
Как говорит эксперт, главная опасность — это сохранение устойчивости к антибиотикам, когда бактерии становятся устойчивыми к лекарствам.
Антибиотики уничтожают как вредные, так и полезные микробы, нарушая баланс кишечной флоры. По ее словам, о систематическом применении антибиотиков в клубнике речи нет, но риски являются приоритетными.
Специалисты, представители Ягодного союза России, уточняют: антибиотики не подходят для защиты растений и не применяются в этих целях, добавила Грек.
К слову, по виду ягод невозможно понять, есть ли в них антибиотики — они не меняют цвет, аромат или вкус.