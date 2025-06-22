«Лучше один раз потерпеть»: почему в СССР считали удаление гланд лучшим способом профилактики простуды

В Советском Союзе отношение к гландам, или миндалинам, было весьма специфическим — их воспринимали скорее как источник проблем, чем как важный элемент иммунной системы.

В результате, тонзиллэктомия — операция по удалению миндалин — была распространенной процедурой, часто проводимой даже без анестезии.

Советский взгляд на гланды: враги здоровья

В Советском Союзе официальная медицина негативно относилась к гландам или миндалинам. Считалось, что они причиняют только вред, мешая и без того ослабленному в период болезни организму.

Поэтому с ними обычно не церемонились — просто удаляли, даже не тратясь на наркоз.

Тонзиллэктомия как панацея

При заболевании гриппом или ангиной миндалины тут же воспалялись. В результате человеку становилось больно глотать, а порой и дышать.

Исследования, проведенные в 70-х годах прошлого столетия, показали — «мучения» можно облегчить, просто удалив гланды. Миндалины вырывали «для профилактики всевозможных простудных заболеваний».

Это демонстрирует, как медицинские решения основывались на ограниченных данных и популярных убеждениях того времени.

Как пишет «Русская семерка», операция была, конечно, неприятной, но при этом распространенной. В СССР существовал стереотип — «лучше один раз потерпеть», нежели мучиться всю жизнь.

Научное разоблачение мифа

Но в конце XX века была научно доказана несостоятельность советского взгляда на проблему воспаленных миндалин. Оказалось, что гланды — это вовсе не бесполезный орган.

Миндалины даны человеку для защиты от инфекции, которая может попасть в легкие из внешней среды. При воспалении гланды вырабатывают большое количество клеток лейкоцитов, защищающих организм от внешнего «агрессора».

Кроме того, миндалины — это «производитель» клеток, формирующих нормальный состав крови.

Последствия удаления гланд

Почти четверть века назад ученые пришли к выводу, что человек с удаленными гландами в два раза больше подвержен всевозможным простудным заболеваниям, которые могут протекать с осложнениями.

Современный подход: сохранение и лечение

В настоящее время операции по удалению гланд делают крайне редко. Поводом для проведения тонзиллэктомии — так называется эта процедура — могут стать хронические «болячки» в запущенной форме, например, воспаление миндалин с образованием пробок в их рыхлой поверхности (хронический тонзиллит).

Современная медицина все же отдает предпочтение медикаментозным способам лечения воспаленных миндалин. Тем более, что фармакология в наши дни в состоянии предложить достаточно вариантов, способных справиться с этой проблемой.

В заключение, история массового удаления гланд в СССР — это поучительный пример того, как научные представления могут меняться, и как важно критически оценивать медицинские рекомендации.