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«Не устанавливайте по звонку!»: эксперты предупреждают о новом виде мошенничества — как распознать угрозу и сохранить свои деньги

Опубликовано: 23 мая 2025 19:03
Аферисты, бесконтактная оплата
«Не устанавливайте по звонку!»: эксперты предупреждают о новом виде мошенничества — как распознать угрозу и сохранить свои деньги
globallookpress/Belkin Alexey

Новая схема обмана набирает обороты, а жертвы теряют сотни миллионов.

В мире финансовых афер появляется все больше изощренных схем, эксплуатирующих доверие и незнание граждан. Мошенники освоили новый способ кражи денег — через бесконтактную оплату, предупредили в Сбере. Речь идет о вредоносном приложении NFC Gate, которое аферисты уговаривают установить под предлогом «срочного спасения» средств.

NFC-ловушка — как это работает?

Схема проста и одновременно гениальна: злоумышленники, под уже всем известным предлогом якобы срочного спасения денег, убеждают жертву установить вредоносное приложение NFC Gate — и просят поднести карту к телефону. С помощью технологии бесконтактной оплаты карта превращается в инструмент удаленного снятия средств — злоумышленники подносят свое устройство к банкомату в любой точке страны и мира, затем вводят PIN-код, полученный от жертвы.

Как пишет Телеграм-канал «Еж», это — настоящий «банкомат на удаленке», управляемый аферистами.

Антивирусный щит

Клиенты Сбера смогут защитить себя от этой схемы — в мобильном приложении банка есть встроенный бесплатный антивирус, который проверит устройство на наличие подобных угроз и блокирует подозрительные скачивания. Однако, что делать клиентам других банков?

Миллионы утекают «по воздуху» — кто теряет деньги?

Печальная статистика: потери клиентов других банков из-за этой схемы уже достигают 500–600 миллионов рублей в неделю. Это — огромные суммы, и тенденция явно не радует. Мошенники используют технологии и действуют быстро.

Эксперты рекомендуют не устанавливать приложения по звонкам, не вводить PIN-код вне банкоматов и терминалов, отключать NFC вне необходимости и использовать определитель номера, встроенный в Android-версию приложения банка. Эти простые шаги помогут, но не являются панацеей.

Бесконтакт — больше не безопасно?

Вопрос безопасности бесконтактных платежей становится все более актуальным. Эксперты рекомендуют быть бдительными и не доверять незнакомым людям, особенно когда речь идет о финансах. Отключение NFC — это, возможно, лучший способ защиты от NFC-мошенников.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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